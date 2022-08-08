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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Вчера, 19:34

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Как узнать свой статус в ОСМС?

В Фонде социального медицинского страхования рассказали, как застрахованным получать необходимые медицинские услуги по ОСМС.

Фото из открытого источника
«Участниками медицинского страхования по Мангистауской области являются 643 тысячи человек. Около 104 тысяч человек остаются незастрахованными, - поделился директор филиала ФСМС по Мангистауской области Космаганбетов Елдеш. - Если вы не знаете, застрахованы ли вы и поступают ли за вас взносы, проверить это можно несколькими способами».

Многие задаются вопросом, как получать медицинскую помощь в рамках обязательного социального медицинского страхования, ведь по ОСМС доступны и консультации врачей узкого профиля, и анализы на гормоны, и КТ/МРТ, и другие необходимые диагностические услуги.

Первым делом нужно проверить свой статус застрахованности.
Проверить свой статус в системе обязательного медицинского страхования можно несколькими способами.

1. Портал электронного правительства Egov.kz.
Для этого в разделе «Здравоохранение» необходимо найти услугу «Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования», кликнуть на кнопку «Заказать услугу», ввести ИИН. Результат появится в течение 10 минут.

2. Официальный сайт Фонда социального медицинского страхования fms.kz.
Всплывающее окно «Определить статус» расположено в правом углу на странице сайта. Достаточно кликнуть на него и ввести ИИН.

3. Мобильное приложение Qoldau 24/7.
Скачать приложение в PlayMarket или AppStore. В меню необходимо выбрать раздел «Проверить статус застрахованности», далее ввести ИИН. В окне появится статус и информация о наличии платежей за предшествующие 12 месяцев.

4. @SaqtandyrýBot в Telegram.
Чтобы запустить бота, необходимо открыть ссылку: https://t.me/SaqtandyryBot или ввести его название в поисковой строке, далее выбрать раздел «Определить статус застрахованности», ввести ИИН. Отобразится информация о статусе и наличии платежей за предшествующие 12 месяцев.
Убедившись, что застрахованы, вы имеете право пользоваться медицинскими услугами, которые предоставляются застрахованным пациентам в перечне ОСМС. Для этого нужно проверить свое прикрепление к одной из медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в качестве поставщика Фонда социального медицинского страхования. При отсутствии прикрепления подать заявку на прикрепление через сайт egov.kz.

Теперь можно записаться на прием к своему участковому врачу. При наличии показаний врач выпишет направление на базовый или расширенный перечень анализов, при необходимости направит на диагностическое обследование или консультацию узкого специалиста, чтобы оценить состояние вашего здоровья и назначить лечение. Все эти услуги будут оплачены Фондом социального медицинского страхования в рамках ОСМС, пациент за них платить не должен.

Если у вас возникают вопросы по качеству и своевременности получения медицинской помощи, вы можете обратиться в Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита поликлиники. Если разрешить ситуацию не удалось, можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования удобным для вас каналом обратной связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyrýBot в Telegram.



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