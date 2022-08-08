Как узнать свой статус в ОСМС?

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«Участниками медицинского страхования по Мангистауской области являются 643 тысячи человек. Около 104 тысяч человек остаются незастрахованными, - поделился директор филиала ФСМС по Мангистауской области Космаганбетов Елдеш. - Если вы не знаете, застрахованы ли вы и поступают ли за вас взносы, проверить это можно несколькими способами».



Многие задаются вопросом, как получать медицинскую помощь в рамках обязательного социального медицинского страхования, ведь по ОСМС доступны и консультации врачей узкого профиля, и анализы на гормоны, и КТ/МРТ, и другие необходимые диагностические услуги.



Первым делом нужно проверить свой статус застрахованности.

Проверить свой статус в системе обязательного медицинского страхования можно несколькими способами.



1. Портал электронного правительства Egov.kz.

Для этого в разделе «Здравоохранение» необходимо найти услугу «Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования», кликнуть на кнопку «Заказать услугу», ввести ИИН. Результат появится в течение 10 минут.



2. Официальный сайт Фонда социального медицинского страхования fms.kz.

Всплывающее окно «Определить статус» расположено в правом углу на странице сайта. Достаточно кликнуть на него и ввести ИИН.



3. Мобильное приложение Qoldau 24/7.

Скачать приложение в PlayMarket или AppStore. В меню необходимо выбрать раздел «Проверить статус застрахованности», далее ввести ИИН. В окне появится статус и информация о наличии платежей за предшествующие 12 месяцев.



4. @SaqtandyrýBot в Telegram.

Чтобы запустить бота, необходимо открыть ссылку: https://t.me/SaqtandyryBot или ввести его название в поисковой строке, далее выбрать раздел «Определить статус застрахованности», ввести ИИН. Отобразится информация о статусе и наличии платежей за предшествующие 12 месяцев.

Убедившись, что застрахованы, вы имеете право пользоваться медицинскими услугами, которые предоставляются застрахованным пациентам в перечне ОСМС. Для этого нужно проверить свое прикрепление к одной из медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в качестве поставщика Фонда социального медицинского страхования. При отсутствии прикрепления подать заявку на прикрепление через сайт egov.kz.



Теперь можно записаться на прием к своему участковому врачу. При наличии показаний врач выпишет направление на базовый или расширенный перечень анализов, при необходимости направит на диагностическое обследование или консультацию узкого специалиста, чтобы оценить состояние вашего здоровья и назначить лечение. Все эти услуги будут оплачены Фондом социального медицинского страхования в рамках ОСМС, пациент за них платить не должен.



Если у вас возникают вопросы по качеству и своевременности получения медицинской помощи, вы можете обратиться в Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита поликлиники. Если разрешить ситуацию не удалось, можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования удобным для вас каналом обратной связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyrýBot в Telegram.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.