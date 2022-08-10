В Мангистауском районе открылась новая мечеть

Строительство мечети началось в 2016 году. Одновременно молитву здесь могут совершать до 100 верующих.С открытием мечети верующих поздравили заместитель акима района Ерболат Хабиболлаулы и главный имам представительства Духовного управления мусульман Казахстана по Мангистауской области Ануар кажы Елжанов. Они поблагодарили всех, кто принимал участие в строительстве мечети.Архитектура мечети оформлена и возведена в соответствии с современными требованиями.Здесь предусмотрены молитвенные и лекционные комнаты для мужчин и женщин.Общая площадь здания составляет 2 000 квадратных метров, высота достигает 8 метров, купола - 4 метра.После торжественной церемонии открытия в мечети был совершен намаз и прочтена молитва во имя спокойствия страны.