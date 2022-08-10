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Опубликовано: Сегодня, 18:21

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В Мангистауском районе открылась новая мечеть

Сегодня в селе Жармыш Мангистауского района введена в действие новая мечеть, построенная при поддержке неравнодушных людей, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауского района.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Строительство мечети началось в 2016 году. Одновременно молитву здесь могут совершать до 100 верующих.

С открытием мечети верующих поздравили заместитель акима района Ерболат Хабиболлаулы и главный имам представительства Духовного управления мусульман Казахстана по Мангистауской области Ануар кажы Елжанов. Они поблагодарили всех, кто принимал участие в строительстве мечети.

Архитектура мечети оформлена и возведена в соответствии с современными требованиями.

Здесь предусмотрены молитвенные и лекционные комнаты для мужчин и женщин.
Общая площадь здания составляет 2 000 квадратных метров, высота достигает 8 метров, купола - 4 метра.

После торжественной церемонии открытия в мечети был совершен намаз и прочтена молитва во имя спокойствия страны.

В Мангистауском районе открылась новая мечеть



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