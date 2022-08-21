В целях развития предпринимательства в Мангистауской области подписан меморандум

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Отмечено, что меморандум направлен на развитие предпринимательства в регионе и создание комфортных условий для представителей бизнеса.



⁃ Уверен, что двусторонний меморандум приведет к созданию множества совместных проектов уже в ближайшее время. Мангистауская область является одним из динамично развивающихся регионов, численность населения растет с каждым днем. Объемы производства и темпы строительства очень хорошие. Высок и потенциал туристической отрасли, и наше сотрудничество с банком будет только во благо региону, - подчеркнул первый заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров.



Вместе с ним в церемонии подписания меморандума участвовали председатель Правления АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» Гульфайруз Ахметова и руководитель регионального филиала Гульнар Исенгалиева.



Были обсуждены потенциал региона и намеченные на будущее программы, удобные проекты банка для современных потребителей.



Гульфайруз Ахметова проинформировала, что филиал банка «Фридом Финанс» официально откроется в Актау в сентябре и сможет обслуживать жителей города как онлайн, так и в оффлайн формате.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.