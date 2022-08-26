Дорогу временно закроют в Мангистау

Фото перекрытия дороги

Сообщаем о том, что с 27 августа по 30 ноября 2022 года в связи с ремонтными работами автодороги в округе Баскудык, между выездом с АЗС «Гелиос» и мостом через водосбрасываемый канал, будет временно закрыта дорога.



В связи с этим маршруты автобусов №107 «Ақтау-Басқұдық-Ақтау», №105 «Маңғыстау-Басқұдық-Ақтау» будут изменены.



Просим отнестись с пониманием.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.