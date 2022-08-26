172 объекта образования проверили сотрудники ДЧС в Мангистауской области

По информации спикера, всего в области функционируют 535 объектов образования, 172 из них обследованы в период с февраля по май текущего года, то есть охвачено 32% от общего числа объектов.Участвовавший в брифинге и.о. начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Мангистауской области Азамат Сейталин подчеркнул, что контроль пожарной безопасности на объектах образования является одним из основных направлений в деятельности государственной системы гражданской защиты, так как речь идет о детях.- Поэтому проверки на таких объектах проводятся на постоянной основе, объектам образования оказывается всесторонняя практическая помощь, - говорит Сейталин.По его информации, сотрудниками органов гражданской защиты проведены 24 практических учения с охватом более 5 тысяч человек и более 150 инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара.Кроме того, проведено более 150 интерактивных уроков с охватом более 250 образовательных учреждений и восьми тысяч учащихся.- В дальнейшем на постоянной основе будет продолжен комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования, - заключили представители спасательного ведомства.