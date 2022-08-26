«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Августа
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.2 KZT
  • €1 = 472.29 KZT
  • 1 RUB = 7.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 15:49

Просмотров: 254

172 объекта образования проверили сотрудники ДЧС в Мангистауской области

В Мангистауской области в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах образования проведены проверки, сообщил в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций заместитель начальника ДЧС региона Нурлан Жанабаев.

Фото центра общественных коммуникаций
По информации спикера, всего в области функционируют 535 объектов образования, 172 из них обследованы в период с февраля по май текущего года, то есть охвачено 32% от общего числа объектов.

Участвовавший в брифинге и.о. начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Мангистауской области Азамат Сейталин подчеркнул, что контроль пожарной безопасности на объектах образования является одним из основных направлений в деятельности государственной системы гражданской защиты, так как речь идет о детях.

172 объекта образования проверили сотрудники ДЧС в Мангистауской области


- Поэтому проверки на таких объектах проводятся на постоянной основе, объектам образования оказывается всесторонняя практическая помощь, - говорит Сейталин.

По его информации, сотрудниками органов гражданской защиты проведены 24 практических учения с охватом более 5 тысяч человек и более 150 инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара.

Кроме того, проведено более 150 интерактивных уроков с охватом более 250 образовательных учреждений и восьми тысяч учащихся.

- В дальнейшем на постоянной основе будет продолжен комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования, - заключили представители спасательного ведомства.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика