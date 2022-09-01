Пять спортивных площадок возвели в Актау

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Отмечено, что до конца года будут построены ещё пять таких объектов под открытым небом.



Уже сейчас можно посещать площадки во дворе 2 дома 4 микрорайона, 10-го дома 22 жилого массива, введено в эксплуатацию футбольное поле возле 9 дома 14 микрорайона, у 46 дома 27 микрорайона и у 10 дома 11 жилого массива.



По словам бригадира подрядной организации Азамата Сундета, на стадии завершение строительства футбольного поля и уличного тренажера в 12 микрорайоне 67 доме, во дворе домов 6-18 в 31Б жилом массиве и др.



Ранее сообщалось, что из десяти детских площадок четыре строят по программе «Бюджет народного участия». Остальные финансируются за счёт средств местного бюджета.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.