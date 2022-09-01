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Опубликовано: Сегодня, 17:24

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В Актау свои двери открыла новая школа на 1200 мест

В Актау 1 сентября, в День знаний, состоялась торжественная церемония открытия новой общеобразовательной школы №30, которую с нетерпением ждали жители микрорайона 31а, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
В церемонии открытия принял участие первый заместитель акима области Бекбол Орынбасаров, руководитель управления образования Динара Жумашова, педагоги, учащиеся и их родители.

Первый замакима области Бекбол Орынбасаров от имени главы региона Нурлана Ногаева поздравил учителей и учеников с началом нового учебного года.

В Актау свои двери открыла новая школа на 1200 мест


- Уважаемые учителя, родители, дорогие ученики! Хочу от всего сердца поздравить вас с 1 сентября — Днём знаний. Знания делают человека сильнее, мудрее, помогают открывать новые истины, познавать и делать научные открытия. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана, дал поручение - построить не менее 1 тысячи школ до 2025 года, чтобы устранить дефицит мест. И это должны быть современные, технически оснащённые учреждения образования с профессиональным преподавательским составом и дополнительными возможностями для развития детей. В текущем году в области свои двери откроют две школы: в г. Актау в микрорайоне 31а на 1200 мест, а также в селе Баскудук Мунайлинского района на 600 мест. В Мунайлинском районе ввести в эксплуатацию школу планируется в октябре этого года. Желаю всем успехов, терпения и стремления в освоении новых знаний, - поздравил всех Бекбол Орынбасаров.

Главным гостем на Первом звонке в новой школе стала 95-летняя учитель-ветеран, отличник просвещения СССР и Казахской ССР Идрисова Салиха Каженовна. Она посвятила почти всю свою жизнь передаче знаний подрастающему поколению.

В Актау свои двери открыла новая школа на 1200 мест


Салиха Идрисова вместе с председателем Совета ветеранов Мангистауской области Серикбаем Толетовым разрезали ленту - символ светлого пути в новую школу, а также прошлись и осмотрели учебные кабинеты.

В новом учебном учреждении созданы все условия для обучения детей.

В Актау свои двери открыла новая школа на 1200 мест


В целом учебный корпус школы построен по типовому проекту и рассчитан на 1200 мест. В школе имеются 48 учебных кабинетов, 4 учебных мастерских, 6 компьютерных классов, 1 спортивный зал, актовый зал на 256 посадочных мест и столовая на 120 посадочных мест, библиотека, читальный зал на 10 посадочных мест, 1 медпункт и 1 прививочный кабинет.

В Актау свои двери открыла новая школа на 1200 мест


В новом учебном году здесь в две смены будут обучаться 2110 учеников, а преподавать будут 141 педагог.

На данный момент в регионе действуют 185 школ: государственные, частные, специальные и областные. Всего в них обучается более 175 000 детей.
Стоит отметить, что в Мангистауской области высокий показатель рождаемости. В регионе за последние пять лет количество учащихся увеличилось на 38 тысяч.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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