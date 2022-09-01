Около 500 полицейских охраняли школы 1 сентября в Мангистау





Сегодня во всех общеобразовательных организациях области прошло торжественное мероприятие «Первый звонок», посвящённое началу учебного года.В этот день около 500 полицейских обеспечивали общественный порядок и безопасность на дорогах. 79 автопатрулей, расположенных в непосредственной близости к школам, следили за ситуацией на дорогах.Традиционно проводились мероприятия по безопасному поведению детей на проезжей части. На пешеходных переходах, расположенных вблизи образовательных учреждений, были выстроены полицейские наряды.Мероприятие по области прошло в спокойной обстановке, дорожно-транспортных происшествий и правонарушений с участием школьников не произошло.