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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 20:23

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Безработных жанаозенцев проконсультировали в отделе занятости и соцпрограмм

В Жанаозене бесплатные консультации смогли получить безработные граждане, в том числе местные жители с ограниченными физическими возможностями, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото центра общественных коммуникаций
Руководитель городского отдела занятости и социальных программ Улбазар Орынбаева разъяснила посетителям порядок назначения государственной адресной социальной помощи, пособия на детей и т.д. Она также рассказала, как возместить затраты на домашнее обучение детей с инвалидностью, проинформировала о постановке на учет и получении справок безработными.

На прием к главному социальному работнику города в основном пришли люди с ограниченными физическими возможностями.

- Инвалидность актуализировала проблемы безработицы, поэтому возможность получения пособия для этой категории граждан - чрезвычайно важный вопрос, - подчеркнула специалист.

Всего за приемный день руководитель отдела успела принять 14 человек, двое из которых были направлены на собеседование в местные компании.

- Акцент в мероприятии делался на качестве консультаций, ведь посетителями были люди, которые находятся в трудной ситуации или в состоянии стресса. Иначе бы они просто не пришли на прием, - продолжила Улбазар Орынбаева.

Добавим, что с начала года в Жанаозенский городской отдел занятости и социальных программ на прием были записаны 1316 человек. Из них 825 обратились по вопросам трудоустройства, остальных интересовали пособия. К настоящему времени по поиску работы удовлетворены запросы 448 человек, а по социальной помощи - 113.

- Проблемные вопросы населения стоят на постоянном контроле, соцработники стараются решать их максимально оперативно и в рамках закона. Они организовывают акции, во время которых консультируют граждан и выстраивают эффективную систему обратной связи с населением, - подытожила специалист.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 21:08
Безработных жанаозенцев проконсультировали в отделе занятости и соцпрограмм.

А!, чего ИХ!, консультировать?!...
Пусть едут назад в Туркмению, там достаточно рабочих мест, и там соль и газ бесплатный...
Смысл здесь на Магышлаке бастовать?...

Все мы ходим под богом.
 
 

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