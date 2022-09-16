Безработных жанаозенцев проконсультировали в отделе занятости и соцпрограмм.

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Руководитель городского отдела занятости и социальных программ Улбазар Орынбаева разъяснила посетителям порядок назначения государственной адресной социальной помощи, пособия на детей и т.д. Она также рассказала, как возместить затраты на домашнее обучение детей с инвалидностью, проинформировала о постановке на учет и получении справок безработными.



На прием к главному социальному работнику города в основном пришли люди с ограниченными физическими возможностями.



- Инвалидность актуализировала проблемы безработицы, поэтому возможность получения пособия для этой категории граждан - чрезвычайно важный вопрос, - подчеркнула специалист.



Всего за приемный день руководитель отдела успела принять 14 человек, двое из которых были направлены на собеседование в местные компании.



- Акцент в мероприятии делался на качестве консультаций, ведь посетителями были люди, которые находятся в трудной ситуации или в состоянии стресса. Иначе бы они просто не пришли на прием, - продолжила Улбазар Орынбаева.



Добавим, что с начала года в Жанаозенский городской отдел занятости и социальных программ на прием были записаны 1316 человек. Из них 825 обратились по вопросам трудоустройства, остальных интересовали пособия. К настоящему времени по поиску работы удовлетворены запросы 448 человек, а по социальной помощи - 113.



- Проблемные вопросы населения стоят на постоянном контроле, соцработники стараются решать их максимально оперативно и в рамках закона. Они организовывают акции, во время которых консультируют граждан и выстраивают эффективную систему обратной связи с населением, - подытожила специалист.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.