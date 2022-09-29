Несколько участков дороги перекроют в Актау

На нескольких участках автодороги от здания акимата Мангистауской области до ТРЦ «Ak Kala Mall» будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим на следующих участках дороги приостановят автомобильное движение:- от перекрёстка напротив здания областного акимата до дома №23 в 11 микрорайоне;- от дома №28 в 11 микрорайоне до перекрестка между 11, 12, 11А и 12А микрорайонами;- между 27, 26, 11А и 12А микрорайонами;- напротив дома №6 в 27 микрорайоне;- точечно, между 27 и 26 микрорайонами;- у жилого комплекса «Ажар» и бизнес-центра «Адас» в 29 микрорайоне.Ремонт планируют провести поэтапно с 30 сентября до 5 октября.