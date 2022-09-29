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Опубликовано: Сегодня, 14:15

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Несколько участков дороги перекроют в Актау

Из-за проведения ямочных работ несколько участков автомобильной дороги от здания областного акимата до торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Ak Kala Mall» в 29 микрорайоне будут перекрыты. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
На нескольких участках автодороги от здания акимата Мангистауской области до ТРЦ «Ak Kala Mall» будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим на следующих участках дороги приостановят автомобильное движение:

- от перекрёстка напротив здания областного акимата до дома №23 в 11 микрорайоне;
- от дома №28 в 11 микрорайоне до перекрестка между 11, 12, 11А и 12А микрорайонами;
- между 27, 26, 11А и 12А микрорайонами;
- напротив дома №6 в 27 микрорайоне;
- точечно, между 27 и 26 микрорайонами;
- у жилого комплекса «Ажар» и бизнес-центра «Адас» в 29 микрорайоне.

Несколько участков дороги перекроют в Актау

Несколько участков дороги перекроют в Актау

Несколько участков дороги перекроют в Актау

Несколько участков дороги перекроют в Актау


Ремонт планируют провести поэтапно с 30 сентября до 5 октября.

Михаил Одинцов



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