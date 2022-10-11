Инвесторы из ОАЭ заинтересованы в развитии морских портов в Мангистауской области

Иностранная компания создаёт совместное предприятие с ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» для расширения морских операций в Каспийском море, а также развитие логистических маршрутов в портах Актау и Курык. Данная инициатива рассчитана на исполнение поручения главы государства, касающегося развития Транскаспийского торгово-логистического маршрута, а также придаст новый импульс развитию Актау и в целом Мангистауской области.- Мы рады приветствовать Вас на нашей мангистауской земле. Мангистау является одним из ведущих и значимых регионов Казахстана, который вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны, граничит с пятью странами. В соответствии с поручением главы государства продолжается работа по созданию Контейнерного хаба на базе порта Актау, который позволит сформировать контейнерный сервис и парк для стран Каспийского региона и Средней Азии. Со своей стороны хочу отметить, что мы всегда готовы поддержать все инициативы, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества, - сказал Нурлан Ногаев.В ходе встречи сторонами были обсуждены аспекты двухстороннего сотрудничества.