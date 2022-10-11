Мангистауский исполнитель занял ІІ место в международном конкурсе

Конкурс организован областной филармонией имени Гарифуллы Курмангалиева управления по культуре, развитию языков акимата Западно-Казахстанской области.В международном конкурсе приняли участие 21 исполнитель из Мангистауской, Карагандинской, Костанайской областей, городов Астана, Шымкент, Атырау, районов Западно-Казахстанской области и Уральска.В состав жюри вошли певец-композитор Донедил Кажимов, заслуженный деятель РК Калдаяков Мухтар (г. Алматы), заслуженный деятель Казахстана, профессор, композитор, председатель Союза композиторов Казахстана Серикжан Абдинуров (г. Алматы), кавалер ордена «Құрмет», заслуженный деятель Казахстана Косанова Айгуль (г. Алматы), директор Актюбинского музыкального колледжа, обладатель медали «Ерен еңбегі үшін», деятель культуры РК Исмагулов Аманжол (г. Актобе), художественный руководитель и главный дирижёр оркестра казахских народных инструментов имени Даулеткерея, кавалер ордена «Курмет», лауреат Государственной молодежной премии «Дарын», отличник культуры РК Нурин Нурымбетов, отличник культуры, обладатель медали «Ерен еңбегі үшін», член Союза композиторов Казахстана Жаскелен Гайсагалиев.По решению жюри конкурса ІІ место занял артист Мангистауской областной филармонии имени Мурата Ускинбаева Серижан Масжанов.