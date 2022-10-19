Сегодня в Актау пройдёт творческий вечер Армана Жудебаева «Күй-өмірім»

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
По словам спикера, главная цель организации вечера - пропаганда и популяризация искусства инструментальной домбровой музыки для молодёжи.
- Кюй - казахское национальное достояние. Мы обязаны передать это будущим поколениям, поэтому мы планировали организовать это мероприятие. В концерте помимо казахских кюев прозвучат произведения отечественных композиторов и произведения зарубежных классиков. Уверяю вас, вы станете свидетелями чудесного вечера. Мероприятие посвящено Дню Республики, - сказал Арман Жудебаев.
Напомним, Арман Жудебаев является лауреатом международных и республиканских конкурсов:
Победитель международного фестиваля творческой молодёжи «Шабыт», обладатель Гран-при VIII Республиканского конкурса исполнителей на народных инструментах имени Курмангазы, обладатель Гран-при конкурса в рамках музыкального фестиваля им.Н. Тлендиева «Өз елім», лауреат Государственной молодежной премии "Дарын", заслуженный деятель Республики Казахстан.
В 2013-2018 годы Арман Жудебаев работал главным дирижером Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.
В июне 2018 года Распоряжением Президента Республики Казахстан назначен ректором Республиканского государственного учреждения «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
По словам Амантая Бергалиева, заслуженного деятеля Республики Казахстан, концертный тур начался в Атырауском регионе и продолжился в Актобе.
- Теперь творческая группа приехала в Актау, на побережье седого Каспия. Приглашаем всех на сегодняшний вечер, - сказал Амантай Бергалиев.
- Кюй - казахское национальное достояние. Мы обязаны передать это будущим поколениям, поэтому мы планировали организовать это мероприятие. В концерте помимо казахских кюев прозвучат произведения отечественных композиторов и произведения зарубежных классиков. Уверяю вас, вы станете свидетелями чудесного вечера. Мероприятие посвящено Дню Республики, - сказал Арман Жудебаев.
Напомним, Арман Жудебаев является лауреатом международных и республиканских конкурсов:
Победитель международного фестиваля творческой молодёжи «Шабыт», обладатель Гран-при VIII Республиканского конкурса исполнителей на народных инструментах имени Курмангазы, обладатель Гран-при конкурса в рамках музыкального фестиваля им.Н. Тлендиева «Өз елім», лауреат Государственной молодежной премии "Дарын", заслуженный деятель Республики Казахстан.
В 2013-2018 годы Арман Жудебаев работал главным дирижером Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.
В июне 2018 года Распоряжением Президента Республики Казахстан назначен ректором Республиканского государственного учреждения «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
По словам Амантая Бергалиева, заслуженного деятеля Республики Казахстан, концертный тур начался в Атырауском регионе и продолжился в Актобе.
- Теперь творческая группа приехала в Актау, на побережье седого Каспия. Приглашаем всех на сегодняшний вечер, - сказал Амантай Бергалиев.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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