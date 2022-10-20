Ярмарку студенческих магазинов провели в Актау

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

В ведомстве подчеркнули, что цель ярмарки, посвящённой Дню Республики, заключалась в формировании у студенческой молодежи понятий трудолюбия, доброты, благотворительности. Таким образом студентов также приобщают к предпринимательству и учат ценить продукцию, которую они сами же и изготовили.



В студенческом магазине были выставлены декоративные украшения, продукты питания, изделия по изучаемой специальности и т.д. Их изготовили студенты 12 организаций технического и профессионального образования.



В ярмарке студенческих магазинов, организованной учебно-методическим центром образования, приняли участие 250 человек, включая преподавателей и студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования. Пришли на мероприятие родители студентов, а также учащиеся 9-10 классов из 14 и 16 школ города, которые в недалёком будущем также будут учиться изготавливать продукцию.



А пока что они вместе с родителями смогли приобрести понравившуюся продукцию. Отмечается, что она разлетелась быстро.



Средства, вырученные от ярмарки студенческого магазина, пойдут на приобретение одежды, необходимой социально уязвимым студентам.



Добавим, что эстафету по проведению ежегодной студенческой ярмарки в 2023 году примет Мангистауский высший политехнический колледж имени Халела Узбекгалиева.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.