«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Октября
+17...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 470.13 KZT
  • €1 = 461.53 KZT
  • 1 RUB = 7.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:32

Просмотров: 0

Ярмарку студенческих магазинов провели в Актау

На базе Актауского колледжа технологического обслуживания прошла ярмарка студенческих магазинов «Мейірімді жүрек-жан шуағы», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В ведомстве подчеркнули, что цель ярмарки, посвящённой Дню Республики, заключалась в формировании у студенческой молодежи понятий трудолюбия, доброты, благотворительности. Таким образом студентов также приобщают к предпринимательству и учат ценить продукцию, которую они сами же и изготовили.

В студенческом магазине были выставлены декоративные украшения, продукты питания, изделия по изучаемой специальности и т.д. Их изготовили студенты 12 организаций технического и профессионального образования.

В ярмарке студенческих магазинов, организованной учебно-методическим центром образования, приняли участие 250 человек, включая преподавателей и студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования. Пришли на мероприятие родители студентов, а также учащиеся 9-10 классов из 14 и 16 школ города, которые в недалёком будущем также будут учиться изготавливать продукцию.

А пока что они вместе с родителями смогли приобрести понравившуюся продукцию. Отмечается, что она разлетелась быстро.

Средства, вырученные от ярмарки студенческого магазина, пойдут на приобретение одежды, необходимой социально уязвимым студентам.

Добавим, что эстафету по проведению ежегодной студенческой ярмарки в 2023 году примет Мангистауский высший политехнический колледж имени Халела Узбекгалиева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика