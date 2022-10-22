Мунайлинские школьники побывали в гостях в бригаде противовоздушной обороны

На строевой площадке для детей была организована выставка образцов вооружения и военной техники. Военнослужащие рассказали о возможностях современного стрелкового оружия, технических характеристиках военных машин и средств связи.Для школьников также провели экскурсию по воинской части, показали музей воинской славы, столовую, спортивный городок, казармы, где проживают военнослужащие-срочники.Вместе с ними с жизнью воинской части ознакомился и председатель Совета солдатских матерей города Актау.- Главная цель мероприятия заключалась в привитии патриотизма подрастающему поколению, будущим защитникам Отечества, это военно-патриотическое воспитание, а также пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса молодежи к армии, – сказал заместитель командира воинской части подполковник Бахыт Сыдыков.