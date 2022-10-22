«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 22 Октября
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.93 KZT
  • €1 = 466.31 KZT
  • 1 RUB = 7.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 18:03

Просмотров: 184

Мунайлинские школьники побывали в гостях в бригаде противовоздушной обороны

Около 150 учащихся 4-й и 6-й школ Мунайлинского района посетили бригаду противовоздушной обороны Актауского гарнизона, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
На строевой площадке для детей была организована выставка образцов вооружения и военной техники. Военнослужащие рассказали о возможностях современного стрелкового оружия, технических характеристиках военных машин и средств связи.
Для школьников также провели экскурсию по воинской части, показали музей воинской славы, столовую, спортивный городок, казармы, где проживают военнослужащие-срочники.

Вместе с ними с жизнью воинской части ознакомился и председатель Совета солдатских матерей города Актау.

Мунайлинские школьники побывали в гостях в бригаде противовоздушной обороны



- Главная цель мероприятия заключалась в привитии патриотизма подрастающему поколению, будущим защитникам Отечества, это военно-патриотическое воспитание, а также пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса молодежи к армии, – сказал заместитель командира воинской части подполковник Бахыт Сыдыков.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика