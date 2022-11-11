В Мунайлинском районе запущена школа на 600 мест

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В новой школе 59 классов: 32 старших (5-11) и 27 - начального звена. Здесь будут обучаться 1 448 учащихся школы №5 и школы №14 имени Ш. Муналулы. На сегодняшний день штат учителей заполнен.Вместе с учениками в школу приняты 36 учителей школы №5, 37 учителей школы №14, то есть всего 73 учителя в порядке перевода, остальные 27 учителей трудоустроены на конкурсной основе.Здание школы построено в современном стиле и обеспечено необходимым оборудованием. Здесь есть тренажерный зал, столовая, актовый зал, лаборатория и мастерские. Она также оснащена специальными удобными партами для особых учащихся, нуждающихся в специальных знаниях, и на каждом этаже установлена специальная спусковая лестница.В торжественной церемонии открытия школы принял участие заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев, который поздравил с открытием нового учебного заведения.- В этом году в 31 микрорайоне Актау сдана в эксплуатацию школа на 1200 мест, пристройки на 312 мест в школе им.Куйкена и общеобразовательной школе Атамекен в Бейнеуском районе. И вот сегодня открыта школа на 600 мест в селе Баскудык Мунайлинского района. Поздравляю с открытием нового учебного заведения. На данный момент в области строятся ещё четыре школы. Две - в городе Актау и ещё две школы в Мунайлинском районе. Каждая школа будет рассчитана на 1200 мест, - сказал Улугбек Тналиев.Отметим, что открытие новой школы сократит трехсменное обучение. Кроме того, 850 детей больше не нуждаются в транспортировке, как ранее.В 2023 году будет завершено строительство двух школ на 1 200 мест каждая: в селе Баскудык и жилом массиве Кызылтобе-2. Они также решат проблему трехсменного обучения.