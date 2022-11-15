Награждены финансисты Мунайлинского района

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Глава района отметил, что работники финансовой сферы играют важную роль в развитии и укреплении экономики страны.



В рамках праздничного мероприятия благодарственными письмами акима района был награжден ряд отличников отрасли.



Среди награжденных руководитель управления казначейства Мунайлинского района Сабила Турганова, главный бухгалтер ГКП «Мангистауэнерго» Алмагуль Амангалиева, главный бухгалтер ГКП «Мангистау Жылу» Асем Суйтова и другие главные специалисты и заместители.

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