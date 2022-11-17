В Мангистауской области запланировано проведение скрининга сельских жителей

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По словам Абзала Сырыма, скринингу подлежат сельчане в возрасте 18-29 лет, это 12 020 человек, 30-44 лет - 14 915 человек, 45-65 лет – 1 282 человека, 66-70 лет-1 937 жителей. В настоящее время обследовано 16 625 человек. У 220 человек выявлены признаки заболеваемости.



- Дополнительные целевые группы из числа сельского населения, подлежащие скрининговым исследованиям, будут осмотрены на раннее выявление поведенческих факторов риска, раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта и хронических заболеваний почек, туберкулеза органов дыхания, рака предстательной железы. Жители Мангистауской области смогут пройти скрининговое обследование в поликлинике, к которой они прикреплены, - сказал Абзал Сырым.



По словам директора Мунайлинской районной больницы Жанар Досжановой, в октябре начато проведение скрининговых исследований сельских жителей.



- На первом этапе запланировано проведение скрининговых обследований жителей в категориях 18-29 лет – 3 321 пациента, 18-39 лет – 6909 человек, 18-70 лет – 11 490 человек, 50-70 лет – 3 090 человек, 55-70 лет-1 188 человек. На втором этапе планируется охватить возрастные категории 18-39 лет – 1 588 человек, 18-70 лет – 6 894 жителей, 50-70 лет – 247 сельчан, 55-70 лет- 475 человек. Численность населения, прошедшего I этап составляет 12 215, это 47 процентов. Полностью прошли 6 218 жителей или 23,9 процента. Количество человек, допущенных на II этап обследования в возрасте от 18 до 70 лет, равно 58 процентов, - сказала Жанар Досжанова.



Стоит отметить, что скрининговые исследования представляют собой комплекс медицинских обследований населения без клинических симптомов и жалоб с целью выявления и профилактики развития различных заболеваний на ранней стадии, а также факторов риска, способствующих их возникновению.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.