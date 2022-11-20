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Опубликовано: Сегодня, 11:51

Просмотров: 27

Победитель «Ұлы дала жорығы» сделал свой выбор

На избирательном участке №169, расположенном в селе Шетпе, отмечается активность избирателей.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Один из них, гордость района, победитель марафона «Ұлы дала жорығы», участник команды “Көк мойнақ”, наездник Нурсагын Тукымбай прибыл на избирательный участок оседлав победного коня.

- Президентские выборы – это важнейшее событие для страны. Поэтому сегодня я, как и каждый гражданин страны, проголосовал за мир и стабильность в нашем обществе, за светлое будущее, - сказал Нурсагын Тукымбай.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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