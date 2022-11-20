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Опубликовано: Сегодня, 15:35

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Инватакси доставляет людей с ограниченными возможностями на избирательные участки

В городе Жанаозен для людей с ограниченными возможностями подключена услуга инватакси. Инвалид I группы Куанбай Ажигереев прибыл на зарегистрированный избирательный участок № 76.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
- Сегодняшние выборы проходят очень интенсивно. Я только что проголосовал на своем избирательном участке. Никаких препятствий для людей с ограниченными возможностями нет, меня привезли на спецтранспорте до участка. Кабины большие и удобные. Предусмотрено увеличительное стекло для слабовидящих, а также трафареты со шрифтом Брайля для незрячих. Хочу выразить благодарность представителям избирательной комиссии, которые тепло и хорошо встретили, - сказал Куанбай Ажигереев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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