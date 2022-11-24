В Жанаозене состоялся вечер клуба любителей народного исполнительского искусства «Аманат»

Фото предоставленно Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мероприятие было приурочено к 80-летию со дня издания эпоса «Қырымның қырық батыры».



- «Қырымның қырық батыры» в казахской литературе - самый длинный эпос в мире. Он состоит из 36 произведений. Всего эпопея условно состоит из трёх направлений: «Потомки Ханшыбай батыра», «Потомки Карадон батыра», «Отдельные герои-батыры». Жыр - искусство, почитаемое народом. Для этого мы постарались донести до людей жанр «жыр-терме» через участников Клуба «Аманат», созданного при Доме культуры «Атамура», - рассказал руководитель кружка клуба «Аманат» Кармыс Разбаев.



На вечере присутствовали несколько исполнителей, продемонстрировавшие своё владение искусством жыр-терме. В частности, Жарас Каржаубаев исполнил «Парпария батыр», в исполнении Бердибая Тойгулиева прозвучало произведение «Ер Едіге», Серикбол Базылбек исполнил традиционную композицию «Султанкерим батыр», «Қарт Қожак батыр» исполнил Санжар Альдибай, в исполнении Нурсаина Сабырбайулы прозвучал жыр «Жанбыршы батыр», самый молодой термеши Ернар Ниятбай исполнил произведение «Кулыншак батыр».



В завершении вечера группа «Домбыра дастан» исполнил отрывки из эпопеи «Қырымның қырық батыры».

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.