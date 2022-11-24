Мангистауская спортсменка стала бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира по боксу

В чемпионате мира принимают участие 596 спортсменов из 73 стран. В их числе 13 спортсменов из сборной Казахстана в мужской группе и 12 спортсменов в женской.Асем Танатар, выступавшая в составе национальной сборной, стала бронзовым призёром чемпионата мира в весовой категории - 63 кг.По словам личного тренера Асем, старшего тренера Мангистауской области по боксу среди девушек Дияса Есенова, в первом поединке Асем одержала победу над боксёром Украины Юлией Филиповой со счетом 5:0. Во второй встрече она снова обыграла немецкую спортсменку со счетом 5:0. В полуфинальном матче Асем уступила сопернице из Индии Равине.Асем – воспитанница тренеров Дияса Есенова и Дулата Букебаева. В настоящее время она является ученицей 11 класса средней общеобразовательной школы №11 Мунайлинского района, спортсменкой сборной Мангистауского бокса.