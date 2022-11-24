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Опубликовано: Сегодня, 17:37

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Мангистауская спортсменка стала бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира по боксу

На молодёжном чемпионате мира по боксу, который проходит в городе Аликанте, мангистауская Асем Танатар завоевала бронзовую медаль, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В чемпионате мира принимают участие 596 спортсменов из 73 стран. В их числе 13 спортсменов из сборной Казахстана в мужской группе и 12 спортсменов в женской.

Асем Танатар, выступавшая в составе национальной сборной, стала бронзовым призёром чемпионата мира в весовой категории - 63 кг.

Мангистауская спортсменка стала бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира по боксу

По словам личного тренера Асем, старшего тренера Мангистауской области по боксу среди девушек Дияса Есенова, в первом поединке Асем одержала победу над боксёром Украины Юлией Филиповой со счетом 5:0. Во второй встрече она снова обыграла немецкую спортсменку со счетом 5:0. В полуфинальном матче Асем уступила сопернице из Индии Равине.

Асем – воспитанница тренеров Дияса Есенова и Дулата Букебаева. В настоящее время она является ученицей 11 класса средней общеобразовательной школы №11 Мунайлинского района, спортсменкой сборной Мангистауского бокса.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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