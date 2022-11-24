Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 24 Ноября
+11...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.95 KZT
  • €1 = 485.43 KZT
  • 1 RUB = 7.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 21:14

Просмотров: 68

В Жанаозене прошёл областной турнир по вольной борьбе

В Жанаозене на стадионе имени Амина Туякова прошёл открытый турнир среди юношей Мангистауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В соревнованиях приняли участие около 200 борцов. Приехали команды из Актау, Жанаозена и Мунайлинского района. По общему результату в командном зачёте Жанаозен занял 1 место.

- Мы смотрели уровень спортсменов области. Соревнования шли два дня. В первый день состоялось взвешивание участников. Борцы соревновались в 19 весовых категориях, - сказал старший тренер области по вольной борьбе Аслан Нурмаганбетов.

По итогам соревнований І место заняли Мансур Жумабай (26 кг), Абылайхан Аманали (32 кг), Нурасыл Казбай (41 кг), Солих Нурланулы (44 кг), Абдулкадыр Утеули (51 кг), Куандык Абдыкалиев (65 кг).

ІІ место досталось Бессеру Мукану в весовой категории 38 кг, Жарасу Джамбулову в категории 44 кг, Ибрагиму Эмиродину в весовой категории 45 кг, Беку Халмуратову в весовой категории 51 кг, Нурдаулету Мукашу в весовой категории 65 кг и Нурдаулету Уткельбаеву в весовой категории свыше 80 кг.

ІІІ место заняли Исламбек Узакбай в весовой категории 29 кг, Хамза Омарбек в весовой категории 38 кг, Мирас Жалгасбай в весовой категории 50 кг, Мухамедали Сайые в весовой категории 48 кг, Абдурашид Салимгерей в весовой категории 51 кг, Бекзат Нурке, Рамазан Даул в весовой категории 55 кг.

Соревнования были организованы городским отделом физической культуры и спорта в рамках «Года детей».



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика