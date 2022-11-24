В Жанаозене прошёл областной турнир по вольной борьбе

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

В соревнованиях приняли участие около 200 борцов. Приехали команды из Актау, Жанаозена и Мунайлинского района. По общему результату в командном зачёте Жанаозен занял 1 место.



- Мы смотрели уровень спортсменов области. Соревнования шли два дня. В первый день состоялось взвешивание участников. Борцы соревновались в 19 весовых категориях, - сказал старший тренер области по вольной борьбе Аслан Нурмаганбетов.



По итогам соревнований І место заняли Мансур Жумабай (26 кг), Абылайхан Аманали (32 кг), Нурасыл Казбай (41 кг), Солих Нурланулы (44 кг), Абдулкадыр Утеули (51 кг), Куандык Абдыкалиев (65 кг).



ІІ место досталось Бессеру Мукану в весовой категории 38 кг, Жарасу Джамбулову в категории 44 кг, Ибрагиму Эмиродину в весовой категории 45 кг, Беку Халмуратову в весовой категории 51 кг, Нурдаулету Мукашу в весовой категории 65 кг и Нурдаулету Уткельбаеву в весовой категории свыше 80 кг.



ІІІ место заняли Исламбек Узакбай в весовой категории 29 кг, Хамза Омарбек в весовой категории 38 кг, Мирас Жалгасбай в весовой категории 50 кг, Мухамедали Сайые в весовой категории 48 кг, Абдурашид Салимгерей в весовой категории 51 кг, Бекзат Нурке, Рамазан Даул в весовой категории 55 кг.



Соревнования были организованы городским отделом физической культуры и спорта в рамках «Года детей».

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.