Глава МИИР РК провёл встречу с жителями Мангистауской области

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

В ходе встречи Каирбек Ускенбаев упомянул особую роль региона в реализации транспортной политики Казахстана. Он подчеркнул, что глава государства уделяет большое внимание развитию транзитно-логистического потенциала страны и обеспечению безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. В этом направлении приоритет отдается Транскаспийскому транспортному маршруту, поэтому правительству поручено укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау.



- Касым-Жомарт Токаев во время недавнего визита отметил огромный потенциал вашего региона. Нам следует рационально использовать свои сильные стороны и сделать Мангистаускую область транспортно-транзитным узлом мирового значения, - сказал Каирбек Ускенбаев.



В продолжении темы с информацией о выполнении поставленных президентом задач выступили руководители Актауского морского торгового порта, Актауского морского северного терминала, ТОО «Порт Курык» и НМСК «Казмортрансфлот».



В своём выступлении гендиректор ТОО «Актауский морской северный терминал» Д.Калиаскаров поинтересовался возможностью снятия запрета на экспорт металлического лома. По его мнению, данный шаг позволил бы дополнительно загрузить порт и морские перевозки. Глава МИИР ответил, что с пониманием относится к этому вопросу, но введение запрета является не только вынужденной мерой, но и стратегическим шагом.



- Мы планируем открыть несколько заводов по переработке лома цветных и чёрных металлов. Поэтому необходимо ограничить вывоз отечественных металлов из страны в виде сырья. В недрах Казахстана скрыто большое количество природных богатств, которые должны служить во благо нашего народа, улучшая его жизнь, - заметил К.Ускенбаев.



Стоит добавить, что в ходе разговора с министром жители области также смогли задать вопросы по темам дорожного и жилищного строительства, а также ЖКХ и промышленности.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.