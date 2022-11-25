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Опубликовано: Сегодня, 19:03

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Глава МИИР РК провёл встречу с жителями Мангистауской области

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК в рамках рабочего визита в Мангистаускую область провёл встречу с местным населением, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В ходе встречи Каирбек Ускенбаев упомянул особую роль региона в реализации транспортной политики Казахстана. Он подчеркнул, что глава государства уделяет большое внимание развитию транзитно-логистического потенциала страны и обеспечению безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. В этом направлении приоритет отдается Транскаспийскому транспортному маршруту, поэтому правительству поручено укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау.

- Касым-Жомарт Токаев во время недавнего визита отметил огромный потенциал вашего региона. Нам следует рационально использовать свои сильные стороны и сделать Мангистаускую область транспортно-транзитным узлом мирового значения, - сказал Каирбек Ускенбаев.

В продолжении темы с информацией о выполнении поставленных президентом задач выступили руководители Актауского морского торгового порта, Актауского морского северного терминала, ТОО «Порт Курык» и НМСК «Казмортрансфлот».

В своём выступлении гендиректор ТОО «Актауский морской северный терминал» Д.Калиаскаров поинтересовался возможностью снятия запрета на экспорт металлического лома. По его мнению, данный шаг позволил бы дополнительно загрузить порт и морские перевозки. Глава МИИР ответил, что с пониманием относится к этому вопросу, но введение запрета является не только вынужденной мерой, но и стратегическим шагом.

- Мы планируем открыть несколько заводов по переработке лома цветных и чёрных металлов. Поэтому необходимо ограничить вывоз отечественных металлов из страны в виде сырья. В недрах Казахстана скрыто большое количество природных богатств, которые должны служить во благо нашего народа, улучшая его жизнь, - заметил К.Ускенбаев.

Стоит добавить, что в ходе разговора с министром жители области также смогли задать вопросы по темам дорожного и жилищного строительства, а также ЖКХ и промышленности.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:09
В недрах Казахстана скрыто большое количество природных богатств, которые должны служить во благо нашего народа, улучшая его жизнь, - заметил К.Ускенбаев.

Мы уже ровно как 30 лет это замечаем...Посмотрите как ОАЭ развились за 30 лет и мы-и все поймете,впрочем и так всем все предельно ясно...
 
 

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