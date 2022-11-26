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Опубликовано: Сегодня, 07:22

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В Мангистау прошёл республиканский конкурс кюев

Творческий вечер кюйши Розы Айдарбаевой, посвящённый 70-летию заслуженной артистки РК, состоялся 24 ноября,сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
На творческом вечере кюйши Розы Айдарбаевой, посвящённый её 70-летию, подвели итоги республиканского конкурса кюев.

Всего в двухдневном конкурсе приняли участие 20 претендентов из Астаны, Алматы, Караганды, Кызылорды и Атырауской, Мангистауской областей.

Решением жюри Гран-При звание лауреата получил студент ІІ курса Мангистауского колледжа искусств Бекзат Калаубай.

В Мангистау прошёл республиканский конкурс кюев


Мероприятие продолжилось презентацией книги о Розе Айдарбаевой «Ақжарма күйші- Роза».

В завершение вечера глава региона Нурлан Ногаев поздравил Розу Айдарбаеву с юбилеем и отметил её значительный вклад в казахское искусство.

В Мангистау прошёл республиканский конкурс кюев


- Искусство исполнения домбрового кюя играет важную роль в укреплении социальной сплочённости казахского народа и формирует у него чувство самобытности и единства. Роза Айдарбаева - одна из тех, кто вносит огромный вклад в развитие казахской музыкальной культуры. Её особый стиль и виртуозное исполнение говорит о высоком таланте. Поздравляю вас с сегодняшним юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов, - сказал Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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