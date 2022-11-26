В Мангистау прошёл республиканский конкурс кюев

На творческом вечере кюйши Розы Айдарбаевой, посвящённый её 70-летию, подвели итоги республиканского конкурса кюев.Всего в двухдневном конкурсе приняли участие 20 претендентов из Астаны, Алматы, Караганды, Кызылорды и Атырауской, Мангистауской областей.Решением жюри Гран-При звание лауреата получил студент ІІ курса Мангистауского колледжа искусств Бекзат Калаубай.Мероприятие продолжилось презентацией книги о Розе Айдарбаевой «Ақжарма күйші- Роза».В завершение вечера глава региона Нурлан Ногаев поздравил Розу Айдарбаеву с юбилеем и отметил её значительный вклад в казахское искусство.- Искусство исполнения домбрового кюя играет важную роль в укреплении социальной сплочённости казахского народа и формирует у него чувство самобытности и единства. Роза Айдарбаева - одна из тех, кто вносит огромный вклад в развитие казахской музыкальной культуры. Её особый стиль и виртуозное исполнение говорит о высоком таланте. Поздравляю вас с сегодняшним юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов, - сказал Нурлан Ногаев.