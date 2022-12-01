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Опубликовано: Сегодня, 15:22

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В Актау заработал филиал кабинета психолого-педагогической коррекции

Введен в эксплуатацию филиал Актауского кабинета психолого-педагогической коррекции. Он расположен в 32Б микрорайоне в здании 8/4 и будет охватывать детей из всех верхних жилых массивов города, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Новая специальная организация образования предназначена для оказания коррекционной поддержки детям с особыми образовательными потребностями в возрасте до 18 лет. Для них будут проводиться занятия для социальной адаптации и развития жизненных навыков.

Ребята смогут получать лечебный массаж, с ними будут работать дефектологи, логопеды, сурдопедагоги и тифлопедагоги. Дети также будут заниматься лечебной физкультурой.

В Актау заработал филиал кабинета психолого-педагогической коррекции



Предусмотрен и кабинет Монтессори – это методика, как пояснили специалисты, разработанная более ста лет назад, не утрачивает своей актуальности и очень востребована по сей день. Разработала методику Мария Монтессори, итальянский врач, которая была глубоко убеждена, что таким детям была необходима не столько медицинская, сколько педагогическая помощь. И действительно, в скором времени дети с особенностями развития стали читать, писать и считать лучше, чем их здоровые сверстники. Поэтому система была адаптирована и для здоровых детей.

В Актау заработал филиал кабинета психолого-педагогической коррекции


Всего в 13-ти специальных кабинетах центра работают 20 специалистов. Укомплектована и материально-техническая база филиала.

Напомним, сам Актауский кабинет психолого-педагогической коррекции был открыт в конце марта 2018 года. Годом ранее акимат совместно в фондом «Дара» заключили меморандум о сотрудничестве по расширению сети кабинетов психолого-педагогической коррекции в рамках проекта «Разные - равные». И сейчас в кабинете успешно проводятся индивидуальные и групповые занятия.

Специалисты уверены, что также эффективно заработает и филиал центра, открытие которого было приурочено к Году детей. Оно состоялось 30 ноября.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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Ermyndo (Посетители) Сегодня, 17:11
Показуха, как и большинство других, якобы помогающих, организаций...

АХТУНГ!
 
 

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