В Актау заработал филиал кабинета психолого-педагогической коррекции

Новая специальная организация образования предназначена для оказания коррекционной поддержки детям с особыми образовательными потребностями в возрасте до 18 лет. Для них будут проводиться занятия для социальной адаптации и развития жизненных навыков.Ребята смогут получать лечебный массаж, с ними будут работать дефектологи, логопеды, сурдопедагоги и тифлопедагоги. Дети также будут заниматься лечебной физкультурой.Предусмотрен и кабинет Монтессори – это методика, как пояснили специалисты, разработанная более ста лет назад, не утрачивает своей актуальности и очень востребована по сей день. Разработала методику Мария Монтессори, итальянский врач, которая была глубоко убеждена, что таким детям была необходима не столько медицинская, сколько педагогическая помощь. И действительно, в скором времени дети с особенностями развития стали читать, писать и считать лучше, чем их здоровые сверстники. Поэтому система была адаптирована и для здоровых детей.Всего в 13-ти специальных кабинетах центра работают 20 специалистов. Укомплектована и материально-техническая база филиала.Напомним, сам Актауский кабинет психолого-педагогической коррекции был открыт в конце марта 2018 года. Годом ранее акимат совместно в фондом «Дара» заключили меморандум о сотрудничестве по расширению сети кабинетов психолого-педагогической коррекции в рамках проекта «Разные - равные». И сейчас в кабинете успешно проводятся индивидуальные и групповые занятия.Специалисты уверены, что также эффективно заработает и филиал центра, открытие которого было приурочено к Году детей. Оно состоялось 30 ноября.