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Опубликовано: Сегодня, 17:35

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В Мунайлинском районе строятся современные остановки

Вдоль автомобильной дороги Баскудук-Мангистау, наряду со строительством автомобильной дороги, возводятся современные остановки, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Остановки обеспечиваются охлаждающими и нагревательными устройствами. Данный проект реализуется ТОО «Акжол Курылыс».

Несмотря на прохладную погоду, строительные работы ведутся интенсивно 40 рабочими.

Всего до конца года планируется завершить возведение 31 остановки. Строительство началось в середине этого года. Отличительной особенностью современных объектов является то, что жители, ожидающие транспорт, зимой не будут замерзать на улице, зайдя внутрь павильона, а летом смогут находиться в прохладном помещении.

Новый объект расположен вдоль автомобильной дороги, от ресторана «Айшат» в селе Мангистау до магазина «Ануар», в Баскудукском сельском округе. По данным районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в настоящее время выполнено 80 процентов работ.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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