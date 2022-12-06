В Мунайлинском районе строятся современные остановки

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Остановки обеспечиваются охлаждающими и нагревательными устройствами. Данный проект реализуется ТОО «Акжол Курылыс».



Несмотря на прохладную погоду, строительные работы ведутся интенсивно 40 рабочими.



Всего до конца года планируется завершить возведение 31 остановки. Строительство началось в середине этого года. Отличительной особенностью современных объектов является то, что жители, ожидающие транспорт, зимой не будут замерзать на улице, зайдя внутрь павильона, а летом смогут находиться в прохладном помещении.



Новый объект расположен вдоль автомобильной дороги, от ресторана «Айшат» в селе Мангистау до магазина «Ануар», в Баскудукском сельском округе. По данным районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в настоящее время выполнено 80 процентов работ.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.