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Опубликовано: Сегодня, 15:04

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Военные моряки Актауского гарнизона отработали учебно-боевые задачи

Личный состав десантно-штурмовой роты выполнил обязанности по охране морского торгового порта Актау, морского северного терминала и объектов, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Корабли ВМФ совершили поход в базовую зону. Чтобы предотвратить проникновение диверсионных подводных сил и средств противника, морские пехотинцы организовали охрану и оборону пирса. Личный состав подразделений выполнил вводные командования по применению пожарных и медицинских задач.

В составе дивизиона разнородных судов «Казахстан», «Уральск», «Мангистау» и «Сарыарка» военные моряки вышли в море.

- После приведения соединений судов в высокую степень боевой готовности отработаны действия дивизиона разнородных судов, личного состава по отражению атак средств воздушного нападения, кораблей и диверсионных сил противника в пункте базирования.
Пловцы осмотрели корпус корабля на предмет минирования. Были отработаны также эпизоды по обнаружению и уничтожению диверсионных сил противника и ликвидации последствий нападения, - проинформировал командир военно-морской базы, капитан 2 ранга Бауыржан Муратулы.

Практические навыки командиров в управлении подчинёнными частями и подразделениями, доведение личного состава до высокой степени их боевой готовности, проверка эффективности системы оповещения – эти задачи были отработаны в ходе выполнения заданий боевой подготовки.

В мероприятиях задействовано около полутора тысяч военнослужащих, более 50 единиц боевой и спецтехники, а также боевые корабли и скоростные катера.

Добавим, что учебно-боевые задачи отработаны в соответствии с планом боевой подготовки.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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