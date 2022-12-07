Военные моряки Актауского гарнизона отработали учебно-боевые задачи

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Корабли ВМФ совершили поход в базовую зону. Чтобы предотвратить проникновение диверсионных подводных сил и средств противника, морские пехотинцы организовали охрану и оборону пирса. Личный состав подразделений выполнил вводные командования по применению пожарных и медицинских задач.



В составе дивизиона разнородных судов «Казахстан», «Уральск», «Мангистау» и «Сарыарка» военные моряки вышли в море.



- После приведения соединений судов в высокую степень боевой готовности отработаны действия дивизиона разнородных судов, личного состава по отражению атак средств воздушного нападения, кораблей и диверсионных сил противника в пункте базирования.

Пловцы осмотрели корпус корабля на предмет минирования. Были отработаны также эпизоды по обнаружению и уничтожению диверсионных сил противника и ликвидации последствий нападения, - проинформировал командир военно-морской базы, капитан 2 ранга Бауыржан Муратулы.



Практические навыки командиров в управлении подчинёнными частями и подразделениями, доведение личного состава до высокой степени их боевой готовности, проверка эффективности системы оповещения – эти задачи были отработаны в ходе выполнения заданий боевой подготовки.



В мероприятиях задействовано около полутора тысяч военнослужащих, более 50 единиц боевой и спецтехники, а также боевые корабли и скоростные катера.



Добавим, что учебно-боевые задачи отработаны в соответствии с планом боевой подготовки.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.