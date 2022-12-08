Более трех тысяч наименований продукции проверили на объектах торговли Мангистау

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

По словам спикера, в целях охраны жизни и здоровья населения, а также выявления товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза, департаментом проводится постоянный мониторинг.



- Так, в ходе мониторинга установлено, что 8,2% отобранных проб не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза. Показатель несоответствия по отечественной продукции - 16%, по зарубежной - 84%. Большая часть несоответствий - 80,1% - относятся к нарушениям маркировочных показателей. То есть наименование и местонахождение производителя продукции, дата выпуска, срок хранения, несоответствие упаковки, информация на государственном языке и единый признак товарооборота на рынке государств-членов ТС не указаны, - сказала Жарасхан Саламатова.



1,2% нарушений приходится на несоответствие микробиологических и 10,3% - физико-химических показателей, а в 6,5% случаев срок хранения продукции истек.



Несоответствия выявлены в мясной, птицеводческой и рыбной продукции, муке, минеральной воде, овощах, фруктах, а также в кондитерской и молочной продукции. Были несоответствия и в промышленных товарах (только по части маркировки).



По фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства выдано 57 предписаний, разъяснены пути устранения недостатков, наложены штрафы на общую сумму 275670 тенге, а 693,83 килограмма опасных пищевых продуктов были изъяты из продажи.

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