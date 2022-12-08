Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 08 Декабря
-3...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.54 KZT
  • €1 = 496.13 KZT
  • 1 RUB = 7.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 11:25

Просмотров: 71

Более трех тысяч наименований продукции проверили на объектах торговли Мангистау

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проверил более трех тысяч наименований продукции, в том числе 20% продукции отечественных производителей. Установлено, что 8,2% отобранных проб не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель отдела департамента Жарасхан Саламатова.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам спикера, в целях охраны жизни и здоровья населения, а также выявления товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза, департаментом проводится постоянный мониторинг.

- Так, в ходе мониторинга установлено, что 8,2% отобранных проб не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза. Показатель несоответствия по отечественной продукции - 16%, по зарубежной - 84%. Большая часть несоответствий - 80,1% - относятся к нарушениям маркировочных показателей. То есть наименование и местонахождение производителя продукции, дата выпуска, срок хранения, несоответствие упаковки, информация на государственном языке и единый признак товарооборота на рынке государств-членов ТС не указаны, - сказала Жарасхан Саламатова.

1,2% нарушений приходится на несоответствие микробиологических и 10,3% - физико-химических показателей, а в 6,5% случаев срок хранения продукции истек.

Несоответствия выявлены в мясной, птицеводческой и рыбной продукции, муке, минеральной воде, овощах, фруктах, а также в кондитерской и молочной продукции. Были несоответствия и в промышленных товарах (только по части маркировки).

По фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства выдано 57 предписаний, разъяснены пути устранения недостатков, наложены штрафы на общую сумму 275670 тенге, а 693,83 килограмма опасных пищевых продуктов были изъяты из продажи.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жуков (Посетители) Сегодня, 11:49
проверили,наложили штрафы.. Огласите точки торговли и кого конкретно оштрафовали? По прежнему идёт торговля немаркированным товаром,например в Шуме (Дина) в вестибюле продают торты без намёка на маркировку.Ни названия,ни сроков годности,ни условий хранения,ни состава, НИ ЧЕ ГО!!! А это скоропорт,максимум 72 часа реализации. Такой товар считается опасным для употребления и создаёт угрозу жизни и здоровья граждан. Не видно вашей работы! Где результат? Людей оп прежнему травят тухляком.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика