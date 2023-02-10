В этом году вопрос водоснабжения в селах Акшукур и Сайын Шапагатов будет решен

Сначала Жумабай Карагаев ознакомился с работой 8 колодезных водных сооружений вместимостью 600 м3 в селе Акшукур. На водном сооружении функционирует опреснительная установка мощностью 1000 м3/сут. Кроме того, на прилегающей к селу территории построен опреснительный завод мощностью 5000 м3/сут. В настоящее время идет строительство трубопровода от данного завода. Работы планируется завершить в июне 2023 года. После завершения трубопроводных работ будет возможность дополнительно получать 5000 м3 воды в сутки. Это должно способствовать решению проблемы дефицита воды.По словам акима с.Акшукур Еркебулана Жанибека, всего селу необходимо 3500 м3 питьевой воды. Для решения данного вопроса дополнительно к 8 колодезным водным сооружениям планируется построить 2 резервуара по 1000 м3 каждый, разрабатывается проектно-сметная документация.Затем первый заместитель акима области провел встречу с жителями села Акшукур и принял жителей по личным вопросам.Сельчан интересовали вопросы, связанные с экологией, вывозом мусора, безработицей, уличным освещением.Во второй половине дня Жумабай Карагаев посетил Шапагатовский сельский округ, где ознакомился со строительством дома культуры на 500 мест, который готов на 75%. В первом полугодии 2023 года здание будет сдано в эксплуатацию. Тогда у сельских детей появится возможность заниматься в творческих кружках и ходить в библиотеку.Также он ознакомился с работой опреснительного завода ТОО «Aлёка» в зоне отдыха AURA. На заводе дополнительно выкапываются 20 скважин и строится резервуар на 1000 м3. Сегодня селу с населением 9600 человек требуется 3000 м3 воды ежедневно. Однако по центральному водопроводу Актау-Акшукур-Саин Шапагатов в село Саин Шапагатов подается лишь 500-600 м3 воды. В случае запуска опреснительного завода AURA непрерывно будут подавать 1300-1400 м3 воды в сутки. По словам ответственных специалистов, проект будет введен в эксплуатацию в конце апреля.После посещения социальных объектов первый заместитель акима области Жумабай Карагаев встретился с жителями села Шапагатов. На совещании аким Сайын Шапагатовского сельского округа Сайран Кылыш доложил о проделанной работе за 2022 год.По словам акима села, в селе работают 1 медицинское учреждение - врачебная амбулатория, поликлиника, (больница), 3 школы, 7 детских садов. То есть дети на 100% обеспечены детским садом, а в целях исключения трехсменного обучения будет построена общеобразовательная школа на 1200 мест.Большую часть сельского населения волнуют вопросы питьевой воды, отлова бродячих собак, занятости, повышения качества сотовой и интернет связи.- На встрече жители обоих сел высказали свои просьбы. Учитывая мнение сельчан, работа в соответствии с планом развития продолжится. Есть и неотложные проблемы, требующие оперативных мер. В первую очередь это касается дефицита питьевой воды, - сказал Жумабай Карагаев.