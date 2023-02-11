В Тупкараганском районе реализовывают инвестиционные проекты для развития рыбного хозяйства

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В совещании приняли участие секретарь Мангистауского областного маслихата, председатели совета ветеранов, а также общественные активисты.
Аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров рассказал о проделанной работе и плане развития района в 2022 году. Он отметил, что в районе активно развивается сельское хозяйство. В прошлом году объем производства продукции выполнен на 6,6 млрд тенге. Это на 2 млрд 9 млн тенге больше, чем за аналогичный период 2021 года. В том числе большое внимания уделяется рыбному хозяйству. В результате, компании ТОО «Аташ Фиш Пром» удалось реализовать 5 тонн производственной рыбной муки, 8 тонн копчёной и 3 тонны вяленой частиковой рыбы.
А предприятие «Казах осетр» взяло на себя производство осетровой икры. К 2030 году планируется увеличить объем производства предприятия в два раза - до 60 тонн. Кроме того, в районе разрабатываются 3 инвестиционных проекта по развитию рыбного хозяйства. В частности, ведется строительство и разработка документации предприятий ТОО «Каспий Алтын Балық», ТОО «CaspyAltynBalyk», а также «Swiss Choice Holding SA» в селе Кызылозен.
Всего в районе проживает около 39 тысяч человек. Жителей, пришедших на встречу, волновал ряд вопросов: безработица, строительство жилья, дома культуры, карьер, экология, предоставление земли, развитие туризма, газоснабжение.
- Со стороны жителей часто задают вопросы, касающиеся земли. Этот вопрос решается в связи с Земельным кодексом. Сначала места с инфраструктурой выдаются очередникам. Поэтому местным исполнительным органам необходимо уделять особое внимание этим вопросам и выполнению работ в соответствии с планом развития района, - сказал Жумабай Карагаев.
Во второй половине дня первый заместитель акима области Жумабай Карагаев посетил Тупкараганский районный молодежный ресурсный центр.
В районе проживает более 9000 молодых людей.
Первый заместитель акима области Жумабай Карагаев отметил, что акимат области поддерживает молодежь и уделяет особое внимание вопросам ее развития. Также в настоящее время готовится ПСД по проведению ремонта здания молодежного центра. Кроме того, аким района Рахат Елтизаров пояснил, что в селе Акшукур планируется выделить здание для размещения молодежного центра.
Аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров рассказал о проделанной работе и плане развития района в 2022 году. Он отметил, что в районе активно развивается сельское хозяйство. В прошлом году объем производства продукции выполнен на 6,6 млрд тенге. Это на 2 млрд 9 млн тенге больше, чем за аналогичный период 2021 года. В том числе большое внимания уделяется рыбному хозяйству. В результате, компании ТОО «Аташ Фиш Пром» удалось реализовать 5 тонн производственной рыбной муки, 8 тонн копчёной и 3 тонны вяленой частиковой рыбы.
А предприятие «Казах осетр» взяло на себя производство осетровой икры. К 2030 году планируется увеличить объем производства предприятия в два раза - до 60 тонн. Кроме того, в районе разрабатываются 3 инвестиционных проекта по развитию рыбного хозяйства. В частности, ведется строительство и разработка документации предприятий ТОО «Каспий Алтын Балық», ТОО «CaspyAltynBalyk», а также «Swiss Choice Holding SA» в селе Кызылозен.
Всего в районе проживает около 39 тысяч человек. Жителей, пришедших на встречу, волновал ряд вопросов: безработица, строительство жилья, дома культуры, карьер, экология, предоставление земли, развитие туризма, газоснабжение.
- Со стороны жителей часто задают вопросы, касающиеся земли. Этот вопрос решается в связи с Земельным кодексом. Сначала места с инфраструктурой выдаются очередникам. Поэтому местным исполнительным органам необходимо уделять особое внимание этим вопросам и выполнению работ в соответствии с планом развития района, - сказал Жумабай Карагаев.
Во второй половине дня первый заместитель акима области Жумабай Карагаев посетил Тупкараганский районный молодежный ресурсный центр.
В районе проживает более 9000 молодых людей.
Первый заместитель акима области Жумабай Карагаев отметил, что акимат области поддерживает молодежь и уделяет особое внимание вопросам ее развития. Также в настоящее время готовится ПСД по проведению ремонта здания молодежного центра. Кроме того, аким района Рахат Елтизаров пояснил, что в селе Акшукур планируется выделить здание для размещения молодежного центра.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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