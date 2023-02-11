В Тупкараганском районе реализовывают инвестиционные проекты для развития рыбного хозяйства

В совещании приняли участие секретарь Мангистауского областного маслихата, председатели совета ветеранов, а также общественные активисты.Аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров рассказал о проделанной работе и плане развития района в 2022 году. Он отметил, что в районе активно развивается сельское хозяйство. В прошлом году объем производства продукции выполнен на 6,6 млрд тенге. Это на 2 млрд 9 млн тенге больше, чем за аналогичный период 2021 года. В том числе большое внимания уделяется рыбному хозяйству. В результате, компании ТОО «Аташ Фиш Пром» удалось реализовать 5 тонн производственной рыбной муки, 8 тонн копчёной и 3 тонны вяленой частиковой рыбы.А предприятие «Казах осетр» взяло на себя производство осетровой икры. К 2030 году планируется увеличить объем производства предприятия в два раза - до 60 тонн. Кроме того, в районе разрабатываются 3 инвестиционных проекта по развитию рыбного хозяйства. В частности, ведется строительство и разработка документации предприятий ТОО «Каспий Алтын Балық», ТОО «CaspyAltynBalyk», а также «Swiss Choice Holding SA» в селе Кызылозен.Всего в районе проживает около 39 тысяч человек. Жителей, пришедших на встречу, волновал ряд вопросов: безработица, строительство жилья, дома культуры, карьер, экология, предоставление земли, развитие туризма, газоснабжение.- Со стороны жителей часто задают вопросы, касающиеся земли. Этот вопрос решается в связи с Земельным кодексом. Сначала места с инфраструктурой выдаются очередникам. Поэтому местным исполнительным органам необходимо уделять особое внимание этим вопросам и выполнению работ в соответствии с планом развития района, - сказал Жумабай Карагаев.Во второй половине дня первый заместитель акима области Жумабай Карагаев посетил Тупкараганский районный молодежный ресурсный центр.В районе проживает более 9000 молодых людей.Первый заместитель акима области Жумабай Карагаев отметил, что акимат области поддерживает молодежь и уделяет особое внимание вопросам ее развития. Также в настоящее время готовится ПСД по проведению ремонта здания молодежного центра. Кроме того, аким района Рахат Елтизаров пояснил, что в селе Акшукур планируется выделить здание для размещения молодежного центра.