Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 17 Февраля
0...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.23 KZT
  • €1 = 472.48 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 18:05

Просмотров: 140

Шахматистка Бибисара Асаубаева провела мастер-класс в Жанаозене

Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева показала юным воспитанникам Дома творчества школьников тонкости шахматного искусства, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города Жанаозена.

Фото центра общественных коммуникаций
Выдающуюся шахматистку встретили заместитель акима города Жанабай Аймаганбетов, руководитель отдела образования Усербай Табынчаев и молодежь. Они отметили, что рады провести время с пользой рядом с одним из лучших гроссмейстеров мира, и пожелали Бибисаре еще больших успехов на спортивном поприще.

Шахматистка Бибисара Асаубаева провела мастер-класс в Жанаозене


Как отметила исполнительный директор Мангистауской областной федерации шахмат Фатима Елбаева, Бибисара сама изъявила желание поделиться опытом с начинающими шахматистами.

Шахматистка Бибисара Асаубаева провела мастер-класс в Жанаозене


- Цель мероприятия состояла в том, чтобы заинтересовать ребят шахматами, систематизировать полученные учениками знания и навыки, и мотивировать их на новые успехи, - добавила она.

Шахматистка Бибисара Асаубаева провела мастер-класс в Жанаозене


Исполнительный директор федерации также сообщила, что в марте состоится чемпионат РК по шахматам. Отбор на него прошли 100 из 215 шахматистов.

- Кроме того, в этом году планируем провести 3-4 крупных турнира, в которых смогут участвовать ребята из всех уголков области. Думаю, что у жанаозенских шахматистов большие шансы, ведь они уже доказывали, что способны на многое, - заключила Фатима Елбаева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика