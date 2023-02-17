Шахматистка Бибисара Асаубаева провела мастер-класс в Жанаозене

Выдающуюся шахматистку встретили заместитель акима города Жанабай Аймаганбетов, руководитель отдела образования Усербай Табынчаев и молодежь. Они отметили, что рады провести время с пользой рядом с одним из лучших гроссмейстеров мира, и пожелали Бибисаре еще больших успехов на спортивном поприще.Как отметила исполнительный директор Мангистауской областной федерации шахмат Фатима Елбаева, Бибисара сама изъявила желание поделиться опытом с начинающими шахматистами.- Цель мероприятия состояла в том, чтобы заинтересовать ребят шахматами, систематизировать полученные учениками знания и навыки, и мотивировать их на новые успехи, - добавила она.Исполнительный директор федерации также сообщила, что в марте состоится чемпионат РК по шахматам. Отбор на него прошли 100 из 215 шахматистов.- Кроме того, в этом году планируем провести 3-4 крупных турнира, в которых смогут участвовать ребята из всех уголков области. Думаю, что у жанаозенских шахматистов большие шансы, ведь они уже доказывали, что способны на многое, - заключила Фатима Елбаева.