Нурлан Ногаев: Развитие рыбного хозяйства является одним из потенциальных направлений развития региона

Каракиянский район, где проживают более 36 тысяч человек, находится в ряду динамично развивающихся районов Мангистауской области. В районе функционируют 16 общеобразовательных школ, три организации дополнительного образования, колледж и школа-интернат санаторного типа.Через порт Курык, который является вторым по величине морским портом Казахстана, за прошедший год было перевезено 1,8 млн тонн грузов. Объём грузов, транспортированных автотранспортом, составил 618 тысяч тонн. Через станцию Болашак всего было переправлено 2,2 млн тонн груза, тогда как в 2021 году – 1,3 млн тонн груза.С хорошими показателями завершила ушедший год сфера сельского хозяйства. По удешевлению стоимости затрат на корма маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 14 из 84 крестьянских хозяйств выплачено 21,8 млн тенге. Остальным 70 крестьянским хозяйствам деньги будут выплачены в марте этого года.В Каракиянском районе активно развивается предпринимательство. В рамках государственных программ 49 человек, презентовавшие свои проекты, получили кредит на общую сумму 1 млрд тенге. Благодаря этому было создано более 100 рабочих мест. Кроме того, для реализации новых бизнес-идей в рамках данной программы 67 человек получили безвозмездный грант в размере 89,6 млн тенге.В 2023 году планируется реализация пилотного проекта «Повышение доходов сельского населения» в селах Курык, Жетыбай, Сенек. Благодаря реализации этой программы у жителей сел появится возможность получения микрозаймов на выгодных условиях. Таким образом, можно не только работать и зарабатывать, но и создать рабочие места для других сельчан.В Каракиянском районе реализуется республиканский пилотный проект «Бір ауыл – бір өнім» («Одно село – один продукт»), который отражает идеи президентской программы «От поля до прилавка». Основной целью проекта является снижение безработицы на селе.В 2022 году 65 жителям Каракиянского района были предоставлены безвозмездные гранты от государства. В этом же районе в селе Курык 29 человек получают финансовую помощь и ведут свое дело. В их числе Раушангуль Куандыкова. Она, будучи индивидуальным предпринимателем, получила безвозмездный грант в размере 5 млн тенге от государства. На эти деньги она приобрела тюлевой станок для переработки шерсти. Спустя год 23 специалиста нашли себе работу, они изготавливают более 40 видов изделий из шкур животных: сумки из кожи, тюрбаны, тапочки, текстильные изделия.В ходе встречи с главой региона жителей села Курык интересовали проблемы в сферах занятости, животноводства, предпринимательства, а также развитии рыбного хозяйства.Глава региона отметил необходимость эффективно использовать потенциал Каспийского моря и разработать специальную программу развития рыбного хозяйства в Мангистауской области.- Развитие рыбного хозяйства является одним из потенциальных направлений развития региона. Правительством разработана специальная программа до 2030 года. Для тех, кто станет заниматься рыбоводством, предусмотрено пять видов субсидий. В прошлом году мы создали управление рыбного хозяйства. Необходимо уделить особое внимание повышению экспортного потенциала, привлекать инвестиции в рыбное хозяйство. Развитие данной отрасли позволит увеличить дополнительный объём производства, а также создаст новые рабочие места, - отметил Нурлан Ногаев.