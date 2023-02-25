Перебои с подачей воды и обновление инженерных сетей: Нурлан Ногаев провёл встречу с жителями Жанаозена

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

В Жанаозене функционируют 27 общеобразовательных школ и 147 спортивных объектов. По состоянию на 1 января в Жанаозене проживают 147 тысяч человек, прирост населения по сравнению с прошлым годом составил 4332 человека.



В рамках республиканской программы «Ауыл – ел бесігі» недалеко от Жанаозена была открыта семейная врачебная амбулатория на 50 посещений. Здесь сельчане могут получить консультации у врачей терапевтов и гинекологов, а также стоматологические услуги.



С хорошими показателями завершил прошедший год Жанаозенский родильный дом, где за 2022 год не было зафиксировано ни одной материнской смертности.



Несмотря на строительство новых медицинских объектов, жители отмечают проблему дефицита врачей. На сегодняшний день в Жанаозене не хватает 24 узкопрофильных специалистов.



Помимо вопросов, касающихся медицины, жители Жанаозена рассказали о имеющихся перебоях с подачей воды, которая подаётся на город летом - в среднем в объёме 42 тысячи кубометров в сутки, зимой - до 30 тысячи кубометров в сутки.



Для решения данного вопроса в рамках Комплексного плана развития до 2025 года планируют запустить завод по опреснению морской воды мощностью 50 тысяч кубометров в сутки.



Для бесперебойного водоснабжения и теплоснабжения в 2022 году предусмотрена реализация еще трех проектов общей стоимостью 1 млрд 594 млн тенге.



В 2023 году запланировано строительство водоочистных сооружений для эффективного использования сточных вод. Планируется путем конкурсных процедур определить подрядную организацию, которая займется строительством. Сооружения должны начать функционировать в декабре 2024 года.



Также в Жанаозене будет работать резервуар для хранения воды объемом 5000 кубометров. Строительные работы объекта должны завершить в июле 2023 года.



Кроме того, в городе до декабря 2023 года планируют реконструировать и расширить системы водоснабжения и канализации. Обновление инженерных систем ЖКХ позволит улучшить качества водоснабжения.



Аким Мангистауской области отметил, что в Жанаозене и Актау существует проблема бесконтрольного строительства жилых домов, которая приводит к проблемам в сфере ЖКХ.



- Снижение доли ветхих сетей благодаря реконструкции позволит улучшить качество жизни населения. Но с различными проблемами в сфере ЖКХ сталкиваются не только жители Жанаозена, но и областного центра. Порой причиной этому служит недобросовестность застройщиков. В настоящее время установлено незаконное строительство 24 объектов, которые были переданы людям, несмотря на отсутствие разрешительных документов. В итоге люди живут без газа, тепла и воды. Все виновные в этом лица понесут ответственность согласно действующему законодательству, - сказал Нурлан Ногаев.



Встреча с жителями Жанаозена длилась более шести часов. Главе региона задавали вопросы касающиеся трудовых споров, ликвидации бродячих собак, благоустройства микрорайонов, вывоза мусора, а также рассказали о последствиях незаконного строительства жилых домов.



- Обманутыми в результате недобросовестности подрядчиков оказались 200 жителей Мангистау. Приходит родственник, друг, знакомый и начинает активно рекламировать тот или иной жилой объект. Давит на то, что можно таким образом можно сэкономить. На деле эти родственники оказываются в числе таких же обманутых и люди вместе теряют свои заработанные деньги. Искоренить эту проблему можно только с помощью повышения финансовой грамотности населения. Перед тем, как вкладывать свои деньги - необходимо проверять все документы, особенно договорные условия и обязательства. Также при поступлении первых сигналов на подобные факты должны реагировать правоохранительные органы, - добавил глава региона.



В завершении отчетной встречи Нурлан Ногаев провел личный прием жителей Жанаозена.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.