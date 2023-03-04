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Опубликовано: Сегодня, 17:27

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Нурлан Ногаев провёл встречу с жителями Мангистауского района

Нурлан Ногаев в рамках рабочей поездки 3 марта посетил село Шетпе, где провел встречу с населением и личный прием граждан, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Рабочая поездка Нурлана Ногаева в Мангистауский район и встречи с населением продолжились в районном центре – Шетпе, где проживает более 18 тысяч человек.

Нурлан Ногаев провёл встречу с жителями Мангистауского района


Встреча с жителями Шетпе длилась более пяти часов. Главе региона задавали вопросы, касающиеся, ценообразования на социально-значимые товары, обеспечения жильем, ремонта врачебных амбулаторий, переноса полигона мусора, занятости населения.

Нурлан Ногаев провёл встречу с жителями Мангистауского района


- Проблема занятости населения беспокоит нас всех, поэтому мы работаем над поиском ее решения. В целях обеспечения прозрачности работы центров занятости были внедрены мобильные приложения. Наша цель сейчас - поддержать граждан, которые намерены воспользоваться возможностями государства и создать новые рабочие места. Например, в области реализуется пилотный проект "Бір ауыл - бір өнім". Девушки в селах берут микрокредиты, занимаются рукоделием, развивают бизнес. Поэтому мы не должны ограничиваться только поиском места работы на производстве. Мы должны работать над развитием имеющегося бизнеса, созданием дополнительных источников работы, повышением эффективности малого и среднего предпринимательства. Государство со своей стороны будет оказывать всю необходимую поддержку, - сказал Нурлан Ногаев.

В завершении отчетной встречи Нурлан Ногаев провел личный прием жителей Мангистауского района.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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