Нурлан Ногаев: Озеленение населенных пунктов необходимо проводить с привлечением научных специалистов

В совещании приняли участие акимы городов и районов, руководители государственных органов и руководство РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад».По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Малика Абдыкадырова, в 2023 году на озеленительные работы в области предусмотрено 1 465,2 млн. тенге, из них 77,7% средств выделено городу Актау.В своем выступлении генеральный директор РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» Акжунис Иманбаева сообщила, что в 2022 году в Актау было высажено более 5000 лиственных древесных растений, более 3500 хвойных растений.- Озеленение городов имеет большое значение во всех цивилизованных странах. Показатель озеленения территорий населенных пунктов Мангистау составляет около 2-3 процентов, а показатель города Актау - 5%. Тем не менее в прошлом году мы достигли положительных результатов. Теперь для совершенствования работы в этом направлении мы предлагаем создать в городе дендрологический план, оцифровать состояние зеленых насаждений. Для того, чтобы саженцы и рассада высаживаемых растений были местной репродукцией, а показатель приживаемости в пустынной зоне достигал более 80%, необходимо принять следующие меры: обеспечить использование растений в материалах с закрытой корневой системой, организовать полив растений в ночное время с установкой системы капельного орошения, а также предусмотреть покрытие ирригационных кругов влагоудерживающими материалами, такими как древесные опилки, гравий, осадок, - отметила Акжунис Иманбаева.Нурлан Ногаев отметил необходимость системной организации озеленения города Актау и населенных пунктов с привлечением научных специалистов.- В регионе расположен ботанический сад с многолетним опытом работы. Поэтому в приоритете, чтобы в городе и посёлках высаживали растения из ботанического сада, потому что Мангистауская область полупустынная, саженцы из других регионов не могут адаптироваться к природе нашей области. Поэтому надо максимально использовать возможности ботанического сада. Также поручаю проводить работы по озеленению не только в рамках выделенного бюджета, но и с помощью спонсоров. Необходимо обратить внимание на проблему капельного орошения, используя все запасы воды, в том числе дождевую воду, - подчеркнул Нурлан Ногаев.