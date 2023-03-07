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Опубликовано: Сегодня, 12:00

Просмотров: 632

Нурлан Ногаев: Озеленение населенных пунктов необходимо проводить с привлечением научных специалистов

6 марта под председательством акима области Нурлана Ногаева состоялось совещание по систематизации работ по озеленению и благоустройству населенных пунктов, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима области
В совещании приняли участие акимы городов и районов, руководители государственных органов и руководство РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад».

Нурлан Ногаев: Озеленение населенных пунктов необходимо проводить с привлечением научных специалистов


По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Малика Абдыкадырова, в 2023 году на озеленительные работы в области предусмотрено 1 465,2 млн. тенге, из них 77,7% средств выделено городу Актау.

В своем выступлении генеральный директор РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» Акжунис Иманбаева сообщила, что в 2022 году в Актау было высажено более 5000 лиственных древесных растений, более 3500 хвойных растений.

Нурлан Ногаев: Озеленение населенных пунктов необходимо проводить с привлечением научных специалистов


- Озеленение городов имеет большое значение во всех цивилизованных странах. Показатель озеленения территорий населенных пунктов Мангистау составляет около 2-3 процентов, а показатель города Актау - 5%. Тем не менее в прошлом году мы достигли положительных результатов. Теперь для совершенствования работы в этом направлении мы предлагаем создать в городе дендрологический план, оцифровать состояние зеленых насаждений. Для того, чтобы саженцы и рассада высаживаемых растений были местной репродукцией, а показатель приживаемости в пустынной зоне достигал более 80%, необходимо принять следующие меры: обеспечить использование растений в материалах с закрытой корневой системой, организовать полив растений в ночное время с установкой системы капельного орошения, а также предусмотреть покрытие ирригационных кругов влагоудерживающими материалами, такими как древесные опилки, гравий, осадок, - отметила Акжунис Иманбаева.

Нурлан Ногаев отметил необходимость системной организации озеленения города Актау и населенных пунктов с привлечением научных специалистов.

Нурлан Ногаев: Озеленение населенных пунктов необходимо проводить с привлечением научных специалистов


- В регионе расположен ботанический сад с многолетним опытом работы. Поэтому в приоритете, чтобы в городе и посёлках высаживали растения из ботанического сада, потому что Мангистауская область полупустынная, саженцы из других регионов не могут адаптироваться к природе нашей области. Поэтому надо максимально использовать возможности ботанического сада. Также поручаю проводить работы по озеленению не только в рамках выделенного бюджета, но и с помощью спонсоров. Необходимо обратить внимание на проблему капельного орошения, используя все запасы воды, в том числе дождевую воду, - подчеркнул Нурлан Ногаев.



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Комментарии ( 8 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 16:51
Мне представляется простой ответ: тем кто сейчас у руля города озеленение Актау не нужно от слова "совсем", оно им просто чуждо. Для вида периодически делают сотрясения воздуха в этом направлении что бы выглядеть современными и цивилизованными

- Озеленение городов имеет большое значение во всех цивилизованных странах

Жить нужно непременно хорошо
 
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Ed Word (Посетители) Сегодня, 16:45
Вот бы г-н. Ногаев Н. конкретно пояснил бы как это когда "правильно" и если нет, то что он собирается делать с теми кто допустил на примере действующего подрядчика акимата компании-озеленителя ТОО «Green City Aktau». К примеру - этой чудо компании отдали объем на 5 лет, на момент получения объема компании было всего несколько месяцев, а директором является бывший специалист отдела ЖКХ Актау - это досточно чтобы назвать компанию опытной, а служащих специалистами!?? https://www.lada.kz/aktau_news/society/102283-opyt-raboty-odin-mesyac-chinovniki
-aktau-opredelili-kompaniyu-ozelenitelya-na-pyat-let.html
Очень бы хотелось понять какой смысл вкладывает аким области в свои слова и что он считает правильным и собирается делать по примеру "сахар - белый, уголь - черный". Мир всем!
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 16:36
на озеленительные работы в области предусмотрено 1 465,2 млн. тенге

Хотелось бы услышать, сколько выделялось млд.тенге на озеленение города в рамках исковой давности?
Надеюсь, озеленителей-то из Аргентины или Никарагуа не будем приглашать? У себя поищем?
в 2022 году в Актау было высажено более 5000 лиственных древесных растений, более 3500 хвойных растений.

Ух ты ж! Это где такой лес посмотреть можно?
Показатель озеленения территорий населенных пунктов Мангистау составляет около 2-3 процентов, а показатель города Актау - 5%. Тем не менее в прошлом году мы достигли положительных результатов.
stena Лююююди! Покажите мне эти достижения!!! Очень прошу!!
 
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  • Placida
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 mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 16:16
В принципе, ЛЮБУЮ работу нужно делать с привлечением СПЕЦИАЛИСТОВ своего дела.
 
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 Знакомый (Посетители) Сегодня, 15:41
Что Вам саженцы? Вы уже несколько лет полив организовать не можете!! Что толку высаживать если полива нет? Тут и дураку понятно что ни привезенные ни местные саженцы не выживут!!

Вы полив наладьте, потом о саженцах думайте!!!
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 13:39
Пока не начнете поливать по факту а не на бумаге никакие спецы не помогут и оставшаяся зелень подохнет. А так на публику болтать только себя позорите! Спустя столько лет поняли что в скале не все деревья приживаются!? Лет через 20 кто-нибудь сообразит что однолетние растения цветут один год, и экономически не обоснованы. Пустое сотрясание воздуха.
 
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  • Космос
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 12:57
Да ладно?!
А мы думали, что в условиях нашего резкого климата достаточно палочку-саженец в землю воткнуть, один раз полить - и дерево готово....

И к этой мысли пришли после стольких лет бардака (который сами же и устроили) в сфере озеленения и ЖКХ.

дорожник, то, что было накоплено десятилетиями, когда Шевченко утопал в зелени и тени, оказалось вдруг никому не нужным.
 
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:45
Куда делись старые спецы и их опыт озеленения ещё тогдашнего Шевченко?

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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