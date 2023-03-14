В Мангистау пройдет молодежный фестиваль «Nauryz fest-2023»

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Цель десятидневного фестиваля - празднование Амала и национального праздника Наурыз в новом стиле. Фестиваль стартует 14 марта с акции молодежи региона по посадке саженцев деревьев. По окончании акции молодые люди раздадут сладости жителям и гостям города.



- 14 марта в других районах региона также пройдет несколько мероприятий.



В частности, в Каракиянском районе проводятся соревнования по национальным блюдам и спортивным играм с участием жителей района. Торжества проходят и в Мунайлинском районе. В Бейнеуском районе будет организован День открытых дверей.



- 15 марта волонтеры области вручат подарки воспитанникам детских домов и домов ребенка региона.



- 16-17 марта в Мангистауском районе пройдут национальные спортивные соревнования среди молодежи, 17 марта в Тупкарагане пройдет конкурс «Қазақтың келіндері-ай».



- 18 марта состоится областной дебатный турнир среди молодежи на тему «Образование - опора духовности».



- 20 марта состоится мотивационная встреча в формате TED.



- 21-22 марта в Бейнеу в целях популяризации национальных видов спорта будет организовано праздничное мероприятие «Қош келдің, әз-Наурыз».



- 22 марта в области будет организован конкурс юрт. В Мунайлинском районе пройдут соревнования по национальным видам спорта: асык ату, перетягивание каната, тогызкумалак и др.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.