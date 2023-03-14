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Опубликовано: Сегодня, 18:46

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В Мангистау пройдет молодежный фестиваль «Nauryz fest-2023»

В этом году в Мангистау пройдет традиционный фестиваль молодежи области «Nauryz fest-2023», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного молодежного ресурсного центра.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Цель десятидневного фестиваля - празднование Амала и национального праздника Наурыз в новом стиле. Фестиваль стартует 14 марта с акции молодежи региона по посадке саженцев деревьев. По окончании акции молодые люди раздадут сладости жителям и гостям города.

- 14 марта в других районах региона также пройдет несколько мероприятий.

В частности, в Каракиянском районе проводятся соревнования по национальным блюдам и спортивным играм с участием жителей района. Торжества проходят и в Мунайлинском районе. В Бейнеуском районе будет организован День открытых дверей.

- 15 марта волонтеры области вручат подарки воспитанникам детских домов и домов ребенка региона.

- 16-17 марта в Мангистауском районе пройдут национальные спортивные соревнования среди молодежи, 17 марта в Тупкарагане пройдет конкурс «Қазақтың келіндері-ай».

- 18 марта состоится областной дебатный турнир среди молодежи на тему «Образование - опора духовности».

- 20 марта состоится мотивационная встреча в формате TED.

- 21-22 марта в Бейнеу в целях популяризации национальных видов спорта будет организовано праздничное мероприятие «Қош келдің, әз-Наурыз».

- 22 марта в области будет организован конкурс юрт. В Мунайлинском районе пройдут соревнования по национальным видам спорта: асык ату, перетягивание каната, тогызкумалак и др.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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