В Актау в 2023 году планируется строительство 9 новых остановок

- В целях оснащения ряда необорудованных остановок города Актау составлена смета, планируется строительство 9 новых остановок. На сегодняшний день начаты работы по организации конкурса по определению подрядчика для выполнения строительно- монтажных работ, - отметил Ербол Избергенов.



Эскиз остановок разработан в едином архитектурном стиле - традиционно из металлоконструкций.



К тому же, за счет частных инвестиций акимат города намерен установить в городе 33 теплых остановки. В ходе реализации проекта в адрес акимата поступало очень много положительных отзывов от жителей, и вырос интерес среди предпринимателей.



- Для обеспечения комфорта ожидания с прошлого года в городе началась установка остановочных комплексов нового формата. На сегодняшний день в эксплуатацию введено 13 павильонов закрытого типа, еще 5 ожидают подключения сетей. Все остановки теплые, в каких то установлены общественные туалеты. Все построены за счет частных инвестиций. На сегодняшний день на текущий конкурс поступило больше 100 заявок, - отметил Ербол Избергенов.



Стоит отметить, в Актау начался прием заявлений на конкурс по отбору участников на установку автобусных остановок с мобильным павильоном. Конкурс проводится на 33 городские остановки в соответствии с Программой развития Мангистауской области на 2021-2025 годы. Одно из главных условий участия – установка социальной остановки и безвозмездная передача ее на баланс акимата Актау. Социальная остановка строится на средства предпринимателя.