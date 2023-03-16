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Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:50

Просмотров: 542

В Актау в 2023 году планируется строительство 9 новых остановок

Аким Актау Ербол Избергенов в ходе встречи с населением рассказал, как будут решать проблему отсутствия остановок, передает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
- В целях оснащения ряда необорудованных остановок города Актау составлена смета, планируется строительство 9 новых остановок. На сегодняшний день начаты работы по организации конкурса по определению подрядчика для выполнения строительно- монтажных работ, - отметил Ербол Избергенов.

Эскиз остановок разработан в едином архитектурном стиле - традиционно из металлоконструкций.

К тому же, за счет частных инвестиций акимат города намерен установить в городе 33 теплых остановки. В ходе реализации проекта в адрес акимата поступало очень много положительных отзывов от жителей, и вырос интерес среди предпринимателей.

- Для обеспечения комфорта ожидания с прошлого года в городе началась установка остановочных комплексов нового формата. На сегодняшний день в эксплуатацию введено 13 павильонов закрытого типа, еще 5 ожидают подключения сетей. Все остановки теплые, в каких то установлены общественные туалеты. Все построены за счет частных инвестиций. На сегодняшний день на текущий конкурс поступило больше 100 заявок, - отметил Ербол Избергенов.

Стоит отметить, в Актау начался прием заявлений на конкурс по отбору участников на установку автобусных остановок с мобильным павильоном. Конкурс проводится на 33 городские остановки в соответствии с Программой развития Мангистауской области на 2021-2025 годы. Одно из главных условий участия – установка социальной остановки и безвозмездная передача ее на баланс акимата Актау. Социальная остановка строится на средства предпринимателя.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 3 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 17:07
None None,
ТОЧНО uhmylka
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 16:59
Советую акиму города и области прокатиться на автобусах, 105,107,тех что едут в Кызыл-төбе, Баянды. На этих маршрутах в не которых вообще отсутствуют!!! Напротив прокуроры например

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • xerox
  • Papirosso
 None None (Посетители) Сегодня, 16:12
Говорите уже честно. 9 донерных
 
 

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