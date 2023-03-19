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Опубликовано: Сегодня, 09:22

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В Мунайлинском районе родители 5-летней тройни сделали свой выбор

Обладательница «Күміс алқа», проживающая в Баскудыкском сельском округе Мунайлинского района Гульсара Вапаева прибыла на избирательный участок вместе со своими детьми Ерболом, Нурболом и Инкар.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
- Сегодня рано встали и пришли на выборы. Мы сочли необходимым не отставать от такого решающего момента. Ведь завтра судьба наших детей напрямую зависит от депутатов, избираемых сегодня. Мы сделали свой выбор, чтобы у наших детей было светлое будущее, - говорит Гульсара Вапаева.

Сегодня Гульсара Вапаева - любящая невестка и жена, у которой большая и дружная семья. Вместе с супругом воспитывают шестерых детей.

Родителям тройняшек, проявивших активность в политической кампании, были вручены памятные подарки.

В Мунайлинском районе на голосование активно приезжают многодетные матери. Жительница села Батыр, мать четверых детей Моншак Уалиева, на избирательном участке N214 сделала свой выбор.

- Думаю, что никто из нас не должен оставаться в стороне от политической кампании, которая так важна для нашей страны. Хорошая поддержка со стороны правительства, мы получаем ежемесячные пособия. Кроме того, увеличен размер пособий для молодых мам, не остались в стороне и дети школьного возраста. Пусть хорошие начинания продолжатся, - говорит Моншак Уалиева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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