В Мунайлинском районе родители 5-летней тройни сделали свой выбор

- Сегодня рано встали и пришли на выборы. Мы сочли необходимым не отставать от такого решающего момента. Ведь завтра судьба наших детей напрямую зависит от депутатов, избираемых сегодня. Мы сделали свой выбор, чтобы у наших детей было светлое будущее, - говорит Гульсара Вапаева.



Сегодня Гульсара Вапаева - любящая невестка и жена, у которой большая и дружная семья. Вместе с супругом воспитывают шестерых детей.



Родителям тройняшек, проявивших активность в политической кампании, были вручены памятные подарки.



В Мунайлинском районе на голосование активно приезжают многодетные матери. Жительница села Батыр, мать четверых детей Моншак Уалиева, на избирательном участке N214 сделала свой выбор.



- Думаю, что никто из нас не должен оставаться в стороне от политической кампании, которая так важна для нашей страны. Хорошая поддержка со стороны правительства, мы получаем ежемесячные пособия. Кроме того, увеличен размер пособий для молодых мам, не остались в стороне и дети школьного возраста. Пусть хорошие начинания продолжатся, - говорит Моншак Уалиева.