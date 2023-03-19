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Опубликовано: Сегодня, 19:17

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В Жанаозене активно работает служба инватакси

На избирательном участке №78, расположенном в школе-лицее №13 Дарын Жанаозена, проголосовала жительница города с ограниченными возможностями Людмила Башкенова. Она добралась до участка при помощи инватакси, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций
Людмила весьма активный человек. Работает массажистом, наряду с этим увлекается танцевальным искусством и спортом, а именно боччей, участвует в республиканских конкурсах. Профессию психолога Людмила получила в университете имени Ш.Есенова.

В Жанаозене активно работает служба инватакси

В Жанаозене активно работает служба инватакси


- Выборы в этом году отличаются от других. И это хорошо, когда есть большой выбор. Каждый гражданин республики должен проявить гражданскую позицию и принять участие в этом политическом мероприятии. Потому что, участвуя в выборах и отдавая свой голос, он может определить идеальное будущее для своей страны. Лично я, как гражданка Казахстана, голосую, ибо верю, что мой голос внесет определённый вклад в будущее нашей страны, - делится Людмила Башкенова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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