В Жанаозене активно работает служба инватакси

Людмила весьма активный человек. Работает массажистом, наряду с этим увлекается танцевальным искусством и спортом, а именно боччей, участвует в республиканских конкурсах. Профессию психолога Людмила получила в университете имени Ш.Есенова.- Выборы в этом году отличаются от других. И это хорошо, когда есть большой выбор. Каждый гражданин республики должен проявить гражданскую позицию и принять участие в этом политическом мероприятии. Потому что, участвуя в выборах и отдавая свой голос, он может определить идеальное будущее для своей страны. Лично я, как гражданка Казахстана, голосую, ибо верю, что мой голос внесет определённый вклад в будущее нашей страны, - делится Людмила Башкенова.