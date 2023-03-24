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Опубликовано: Сегодня, 17:21

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Власти Мангистау: жители города могут приобрести овощи по доступным ценам

В Актау продолжается работа по стабилизации цен в торговых точках в целях недопущения подорожания овощей, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК региона
В рамках стабилизационных работ, субъектами предпринимательства, получившими финансирование от государства, с начала года реализовано более 300 тонн продукции в торговых сетях области. В том числе социально значимые виды овощей, такие как картофель, лук, морковь и капуста.

Власти Мангистау: жители города могут приобрести овощи по доступным ценам


Власти Мангистау: жители города могут приобрести овощи по доступным ценам


Власти Мангистау: жители города могут приобрести овощи по доступным ценам


Предприниматели, реализующие овощную продукцию по низким ценам, транспортируемую в Актау, находятся в ряде торговых центров города, в оптовом рынке Асар-С, а также в супермаркетах Дина, Altyn food, Анвар и Лидер.

Власти Мангистау: жители города могут приобрести овощи по доступным ценам


Власти Мангистау: жители города могут приобрести овощи по доступным ценам


Власти Мангистау: жители города могут приобрести овощи по доступным ценам


- В целях поддержки предпринимателей, поставляющих овощи жителям Актау по доступным ценам, а также для сохранения ценовой стабильности, нами внедрен метод искусственной стабилизации. В этой связи предприниматели могут обратиться в наше управление по возникающим в ходе перевозок препятствиям или запросам, - говорит руководитель отдела Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Еркебулан Кароллин.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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