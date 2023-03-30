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Опубликовано: Сегодня, 17:34

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Сельский врач успешно занимается традиционным животноводством Мангистау

Жительница села Акшукур Тупкараганского района Тажихан Изтурова занимается животноводством. В ее подсобном хозяйстве вырабатывается до 100 тонн молочной продукции в год, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Глава крестьянского хозяйства «Байболат» Тажихан Изтурова в 2008 году в целях развития животноводства начала разведение племенных верблюдов и лошадей.

Многодетная мать в 2015 году стала лучшим фермером, а в 2019 году награждена нагрудным знаком «Отличник сельского хозяйства».

По своей основной профессии Тажихан Изтурова врач-терапевт. Обладая обширным опытом в области здравоохранения, успешно ведет врачебную деятельность, открыв медицинский центр в селе Акшукур. За значительные заслуги в сфере здравоохранения страны в 2015 году она была награждена нагрудным знаком Министерства здравоохранения РК «Денсаулық ісінің үздігі».

Сегодня многодетная мать, успешно занимающаяся животноводством, поделилась своими планами.

- Я считаю, что животноводство - это традиционная профессия, которую нам передали наши предки. Поэтому я хотела бы широко развивать эту отрасль. Сегодня в нашем крестьянском хозяйстве работают 10 человек. Мы полностью обеспечиваем спрос потребителей. В настоящее время необходимо заботиться о здоровье. А чтобы здоровье было крепким, важно, прежде всего, употреблять натуральные продукты, полезные для организма, - говорит Тажихан Изтурова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 18:24
Почет и уважение врачу!
Интересно что чувствуют теперь те кто смеялся над предложением Елбасы про две коровы и достаток в 500 тысяч, он все видел, все знал и вообще так надо было. Теперь то понятно почему нашим медикам не платят так как на Западе большие зарплаты, это чтобы они еще и животноводами были, развивались дальше так сказать, ну после всего то 7-9 лет учебы, поэтому не нужно удивляться что некоторые иногда могут себя вести как ветеринары, это издержки, режимный сбой, бывает... Мир всем!
 
 

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