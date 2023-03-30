Сельский врач успешно занимается традиционным животноводством Мангистау

Глава крестьянского хозяйства «Байболат» Тажихан Изтурова в 2008 году в целях развития животноводства начала разведение племенных верблюдов и лошадей.



Многодетная мать в 2015 году стала лучшим фермером, а в 2019 году награждена нагрудным знаком «Отличник сельского хозяйства».



По своей основной профессии Тажихан Изтурова врач-терапевт. Обладая обширным опытом в области здравоохранения, успешно ведет врачебную деятельность, открыв медицинский центр в селе Акшукур. За значительные заслуги в сфере здравоохранения страны в 2015 году она была награждена нагрудным знаком Министерства здравоохранения РК «Денсаулық ісінің үздігі».



Сегодня многодетная мать, успешно занимающаяся животноводством, поделилась своими планами.



- Я считаю, что животноводство - это традиционная профессия, которую нам передали наши предки. Поэтому я хотела бы широко развивать эту отрасль. Сегодня в нашем крестьянском хозяйстве работают 10 человек. Мы полностью обеспечиваем спрос потребителей. В настоящее время необходимо заботиться о здоровье. А чтобы здоровье было крепким, важно, прежде всего, употреблять натуральные продукты, полезные для организма, - говорит Тажихан Изтурова.