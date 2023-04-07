В Мангистау прошли батальонно-тактические учения

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Учения, прошедшие 6 апреля, были разделены на три этапа. На первом этапе личный состав бригады был поднят по боевой тревоге и вышел в район ротной концентрации военной техники с вооружением. На следующем этапе батальонно-тактическая группа совершила 100-километровый поход, выполнив все элементы учебно-боевой задачи. На третьем этапе морские пехотинцы захватили здания условных незаконных вооруженных формирований численностью до 15 человек, в кризисном районе успешно велись специальные военные действия.Основная цель проведения учений - совершенствование взаимодействия между штабом и подразделениями при приведении батальона в состояние боевой готовности, а также развитие навыков личного управления и оперативного принятия решений командирами.- В рамках учений подразделения впервые отработали новые способы тактического действия в составе разведывательно-стрелкового и ударного комплексов, в том числе противотанковых. В интересах командиров батальонно-тактических групп, работали мобильные тактические группы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Особое внимание на учениях было уделено самостоятельному принятию решений командиров подразделений в условиях кризисной ситуации, - прокомментировал Шерхан Токболаев, заместитель командира бригады по боевой и специальной подготовке.В учениях приняли участие более 1 000 военнослужащих. Было задействовано около 130 единиц вооружения и техники, включая танки, бронетехнику, артиллерийские орудия и реактивные ракетные системы, зенитные установки.Отметим, что батальонно-тактическая группа - это инженерное саперное подразделение в составе батальона морской пехоты, подразделение защиты РХБ, подразделение по перевозке пуль, минометный взвод, артиллерийский взвод, а также две зенитные установки. Учения организованы в соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год.