За 2022 год на медпомощь в Мангистау по ОСМС потрачено 66,2 млрд тенге

Он уточнил, что за счет ОСМС проведено около 6 млн консультативно-диагностических услуг, в том числе сельчанам оказано 2,5 млн услуг на сумму 4,1 млрд тенге. Кроме того, на медицинскую реабилитацию направлено 2,6 млрд тенге, населению предоставлено более 362 тыс. реабилитационных услуг.



- С внедрением системы ОСМС перечень бесплатных лекарственных средств увеличился с 45 до 138 наименований. Кроме того, по итогам 2022 года за счет средств Фонда социального страхования в плановом порядке пролечены 61 189 пациентов, на что направлено 11,7 млрд тенге, - сказал Елдеш Космаганбетов.



Он также отметил, что Фонд социального страхования на постоянной основе проводит мониторинг качества и объема оказанных медицинских услуг населению.



- В прошлом году в филиал фонда поступило 1 390 обращений от населения, включая 826 жалоб. Многие граждане недовольны качеством медицинской помощи и недостоверной информацией о том, что им оказана услуга, не отраженная в информационных системах медицинской организации. Для официального ответа на указанные обращения, жалобы и принятие соответствующих мер необходимо обратиться в контакт-центр 1406 или мобильное приложение «Qoldau 24/7». Можно также оставить заявку через сайт www.fms.kz, - добавил Елдеш Космаганбетов.