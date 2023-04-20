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Опубликовано: Сегодня, 17:25

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За 2022 год на медпомощь в Мангистау по ОСМС потрачено 66,2 млрд тенге

За прошлый год 37,9 млрд тенге направлено на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а 28,3 млрд тенге - по пакету ОСМС. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил директор Мангистауского областного филиала НАО «Фонд обязательного медицинского страхования» Елдеш Космаганбетов.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Он уточнил, что за счет ОСМС проведено около 6 млн консультативно-диагностических услуг, в том числе сельчанам оказано 2,5 млн услуг на сумму 4,1 млрд тенге. Кроме того, на медицинскую реабилитацию направлено 2,6 млрд тенге, населению предоставлено более 362 тыс. реабилитационных услуг.

- С внедрением системы ОСМС перечень бесплатных лекарственных средств увеличился с 45 до 138 наименований. Кроме того, по итогам 2022 года за счет средств Фонда социального страхования в плановом порядке пролечены 61 189 пациентов, на что направлено 11,7 млрд тенге, - сказал Елдеш Космаганбетов.

Он также отметил, что Фонд социального страхования на постоянной основе проводит мониторинг качества и объема оказанных медицинских услуг населению.

- В прошлом году в филиал фонда поступило 1 390 обращений от населения, включая 826 жалоб. Многие граждане недовольны качеством медицинской помощи и недостоверной информацией о том, что им оказана услуга, не отраженная в информационных системах медицинской организации. Для официального ответа на указанные обращения, жалобы и принятие соответствующих мер необходимо обратиться в контакт-центр 1406 или мобильное приложение «Qoldau 24/7». Можно также оставить заявку через сайт www.fms.kz, - добавил Елдеш Космаганбетов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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