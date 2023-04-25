Мангистауские спортсмены стали чемпионами РК по пара лёгкой атлетике

В Алматы с 21 по 24 апреля прошёл чемпионат Республики Казахстан по легкой атлетике среди молодёжи с поражением опорно-двигательного аппарата. В первенстве страны приняли участие около 50 спортсменов из 10 областей. Чемпионат прошёл впервые в стране.



Спортсмены, выступавшие за сборную Мангистау, завоевали четыре золотых и одну серебряную медали. В частности, Алишер Кумаргалиев по классу 35 занял 1 место на дистанции 100 м и 2 место на дистанции 200 м.



По тому же 35 классу Умидбек Нургалиев стал чемпионом РК по метанию диска и метанию копья. По словам старшего тренера по пара атлетике Нурлыбека Кужабекова, Алишер Кумаргалиев выступал среди легкоатлетов по 35 и 36 классам, Умидбек Нургалиев прошёл испытания по этим двум классам, а также по 37 классу.



В настоящее время в области пара лёгкой атлетикой занимаются более 20 спортсменов.