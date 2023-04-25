Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Апреля
+23...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.34 KZT
  • €1 = 501.93 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 11:22

Просмотров: 0

Мангистауские спортсмены стали чемпионами РК по пара лёгкой атлетике

Мангистауские спортсмены стали чемпионами Казахстана по пара лёгкой атлетике, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В Алматы с 21 по 24 апреля прошёл чемпионат Республики Казахстан по легкой атлетике среди молодёжи с поражением опорно-двигательного аппарата. В первенстве страны приняли участие около 50 спортсменов из 10 областей. Чемпионат прошёл впервые в стране.

Спортсмены, выступавшие за сборную Мангистау, завоевали четыре золотых и одну серебряную медали. В частности, Алишер Кумаргалиев по классу 35 занял 1 место на дистанции 100 м и 2 место на дистанции 200 м.

По тому же 35 классу Умидбек Нургалиев стал чемпионом РК по метанию диска и метанию копья. По словам старшего тренера по пара атлетике Нурлыбека Кужабекова, Алишер Кумаргалиев выступал среди легкоатлетов по 35 и 36 классам, Умидбек Нургалиев прошёл испытания по этим двум классам, а также по 37 классу.

В настоящее время в области пара лёгкой атлетикой занимаются более 20 спортсменов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика