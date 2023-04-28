В Жанаозене на территории центральной тепловой котельной запустят новый резервуар

Проект стоимостью 580 миллионов тенге профинансирован за счет республиканского и местного бюджетов. По словам Адильбека Рубилова, главного инженера государственного коммунального предприятия «Озенжылу», основной функцией резервуара, который планируется ввести в эксплуатацию в августе, является обеспечение населения теплом за счет запасов холодной воды в резервуаре при недостаточном количестве воды в тепловых котлах.



- Если в центральной тепловой котельной не будет достаточного количества воды, учреждение «Озенинвест» за счет запасов воды в новом резервуаре сможет обеспечить население города теплом в течение двух-трех суток. Кроме того, в рамках проекта обновлено 220 метров трубопровода диаметром 500 мм, проложенного от водохранилища НСП-3 до котельной центрального отопления учреждения «Озеньинвест». Установлен также счетчик, который будет вести коммерческий учет. Поскольку учреждение «Озенжылу», то есть центральная тепловая котельная, является единственным теплоснабжающим предприятием Жанаозена, проект поддержан местным акиматом, - сказал Адильбек Рубилов.