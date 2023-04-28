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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:27

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В Мангистау возобновлена работа Центров обслуживания предприниматей

При поддержке акима Мангистауской области Нурлана Ногаева во всех районах и городах возобновлена работа Центров обслуживания предпринимателей. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на региональную палату предпринимателей.

Иллюстративное фото
Центры обслуживания предпринимателей - это:

- бесплатные сервисные услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета,
- услуги по электронными закупкам,
- составление бизнес-планов,
- сопровождение обращений предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой
- оказание разноплановых юридических услуг.

В 2022 году Центром обслуживания предпринимателей было оказано 1 640 услуг, реализовано 246 проектов на общую сумму 1,9 млрд тенге. В результате чего было создано 398 рабочих мест.

В этом году запланировано оказать 4575 услуг, открыть и расширить бизнес-идеи 686 проектов и создать более 1 000 новых рабочих мест в регионе.

Помимо этого, для бизнесменов региона предусмотрены различные семинары от ведущих специалистов - по электронным закупкам, сдаче налогового и статистического отчета, юридическим вопросам и земельным отношениям для граждан с предпринимательской инициативой. В ходе обучения участник может получить полную консультацию по АО «ФНБ «Самрук Казына», «NADLoC», «goszakup.gov.kz».

Подробнее call-центр по номеру: +7 (7292) 30-40-40.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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