В Мангистау возобновлена работа Центров обслуживания предприниматей

Центры обслуживания предпринимателей - это:



- бесплатные сервисные услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета,

- услуги по электронными закупкам,

- составление бизнес-планов,

- сопровождение обращений предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой

- оказание разноплановых юридических услуг.



В 2022 году Центром обслуживания предпринимателей было оказано 1 640 услуг, реализовано 246 проектов на общую сумму 1,9 млрд тенге. В результате чего было создано 398 рабочих мест.



В этом году запланировано оказать 4575 услуг, открыть и расширить бизнес-идеи 686 проектов и создать более 1 000 новых рабочих мест в регионе.



Помимо этого, для бизнесменов региона предусмотрены различные семинары от ведущих специалистов - по электронным закупкам, сдаче налогового и статистического отчета, юридическим вопросам и земельным отношениям для граждан с предпринимательской инициативой. В ходе обучения участник может получить полную консультацию по АО «ФНБ «Самрук Казына», «NADLoC», «goszakup.gov.kz».



Подробнее call-центр по номеру: +7 (7292) 30-40-40.