Самый высокий военнослужащий служит в Актауском гарнизоне

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Призыв на срочную службу был для молодого солдата осознанным шагом. В армию он пришел после окончания колледжа, где учился на механизатора. Сейчас Денису 20 лет. Высокий рост помогал ему во время учебы выигрывать соревнования по баскетболу и волейболу. Парень надеется, что и в армии такая физическая особенность во многом пригодится. К примеру, сейчас его кормят за двоих. В столовой выдают две порции питания. Недавно ему сшили форму и привезли берцы 49 размера. Вся экипировка сделана на заказ.- При виде меня многие удивляются моему росту. Вот, допустим, даже в военкомате, когда проходил медкомиссию, прошел ее без проблем, потому что большой рост, хорошее телосложение. Я сам проявил желание служить в морской пехоте. То, что у меня такой рост, это меня не смущает. С детства отличался таким ростом. В школе был самым высоким, в колледже. Сейчас вот пришел в армию служить, и здесь я самый высокий, - отметил рядовой Денис Балюк.Выше Дениса Балюк в бригаде морской пехоты, да и во всех других воинских частях Казахстана, не найти. Рост богатыря из Костанайской области 2 метра 8 сантиметров. Солдат рассказывает, что рост достался ему в наследство от отца, как и его сестре. Девушка тоже ростом почти 2 метра. В родном селе Денисовка их семья самая высокая.- На данный момент в бригаде морской пехоты проходит сбор молодых солдат. В их числе есть и Денис. Службу проходит как все. Без привилегий. Его кровать 2 метра 15 сантиметров, так что он помещается. Ему специально сшили новую форму. С обувью были вопросы, сами понимаете, 49 размер не особо ходовой. И все же мы достали берцы нужного размера, - рассказал заместитель командира батальона молодых солдат по воспитательной и идеологической работе капитан Алимордон Исрайлов.Стоит отметить, что в воинских частях регионального командования «Запад» проходит сбор молодых солдат, порядка 500 молодых парней прибыли для прохождения воинской службы, сейчас новобранцы только привыкают к армейскому распорядку и изучают азы военного дела. Присяга на верность родине состоится 20 мая текущего года.