Молодые солдаты морской пехотной бригады впервые начали стрельбу из боевого автомата

Назад Вперед







Более 300 призывников, прибывших этой весной для прохождения срочной воинской службы, были направлены на полигон Оймаша на первые боевые стрельбы.Солдаты прошли курс теоретической подготовки перед практическими занятиями. Там бойцы изучили характеристики огнестрельного оружия, технику и особенности стрельбы. Они также поэтапно отработали действия: от получения боеприпасов и снаряжения до проверки оружия после стрельбы и её начале, освоили меры безопасности.Бойцы выполнили первую тренировку и первую стрельбу из автомата АК-74. По итогам первой стрельбы, как отметил командир роты молодых солдат войсковой части 25744 капитан Серикжан Тортаев, рядовой Рауан Базарбаев набрал в первой стрельбе 85 очков из 100.- Для человека, который впервые стреляет из автомата, это отличный результат. Наши солдаты овладевают тонкостями боевой подготовки и готовы принять присягу. Сегодня созданы все условия для их службы. В воинские части регионального командования «Запад» прибыли призывники из всего Казахстана. Мы видим в них огромное желание и энтузиазм служить Родине, - сказал командир роты Серикжан Тортаев.Новобранцы готовятся к военному делу с первых дней службы в рядах Вооруженных сил. Они осваивают военную технику и вооружение по специальностям под руководством своих командиров, опытных наставников.По словам командира батальона молодых солдат, капитана Дамира Максатова, в программу обучения молодых солдат входят также отдельные элементы рукопашного боя.Напомним, 20 мая молодые солдаты примут военную присягу.