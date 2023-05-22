Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 22 Мая
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.31 KZT
  • €1 = 484.22 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 15:09

Просмотров: 96

Актауские школьники презентовали казахскую культуру в Баку

Представители Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау приняли участие в программе OCEP (Olympic Culture and Education Program) в Азербайджанской Республике в составе делегации, представляющей казахскую культуру, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
Группа учащихся и педагогов из Актау приняла участие в праздничном мероприятии, организованном школой-партнером №36 имени братьев Новрузовых в Баку в рамках программы OCEP (Olympic Culture and Education Program).

В праздничном собрании приняли участие депутат Национального Мажилиса Азербайджанской Республики Фазаил Рагим оглы Агамалы, а также первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Азербайджане Кайранов Бекзат Бекболатович.

Артисты Актауской NIS представили вниманию зрителей творчество, посвященное национальным культурным ценностям. Таким образом, NIS стал золотым мостом, укрепившим дружбу двух стран.

- В первый день нашего визита в Азербайджан, наряду с организаторами программы OCEP, представители азербайджанской школы-партнера встретили нас с прекрасным настроением и организовали экскурсию по замечательным историческим, культурным достопримечательностям Баку. Сегодня основная цель делегации, представляющей культуру Казахстана, по прибытии в Азербайджан была успешно выполнена. Артисты аплодировали зрителям, азербайджанские братья проявили большое уважение к нашим традициям и культуре. Надеемся, что этот визит внесет значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами, - говорит Лаура Байтокаева, заместитель директора по научно-методической работе Назарбаев Интеллектуальной школы.

На мероприятии, ставшем золотой аркой содружества двух стран, выступили победители международных конкурсов ансамбль танца «Шұғыла», ансамбль домбристов «Қос перне».

- Мероприятие привлекло внимание разнообразными выступлениями азербайджанских и казахстанских школьников, а также спортивными показами. Традиционная реализация таких проектов позволит наладить теплые контакты между государствами и народами, - заключил Гюнай Агамали, советник председателя партии «Ана Ватан» по гуманитарным и коммуникационным вопросам.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Актауские школьники презентовали казахскую культуру в Баку


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика