Актауские школьники презентовали казахскую культуру в Баку

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Группа учащихся и педагогов из Актау приняла участие в праздничном мероприятии, организованном школой-партнером №36 имени братьев Новрузовых в Баку в рамках программы OCEP (Olympic Culture and Education Program).В праздничном собрании приняли участие депутат Национального Мажилиса Азербайджанской Республики Фазаил Рагим оглы Агамалы, а также первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Азербайджане Кайранов Бекзат Бекболатович.Артисты Актауской NIS представили вниманию зрителей творчество, посвященное национальным культурным ценностям. Таким образом, NIS стал золотым мостом, укрепившим дружбу двух стран.- В первый день нашего визита в Азербайджан, наряду с организаторами программы OCEP, представители азербайджанской школы-партнера встретили нас с прекрасным настроением и организовали экскурсию по замечательным историческим, культурным достопримечательностям Баку. Сегодня основная цель делегации, представляющей культуру Казахстана, по прибытии в Азербайджан была успешно выполнена. Артисты аплодировали зрителям, азербайджанские братья проявили большое уважение к нашим традициям и культуре. Надеемся, что этот визит внесет значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами, - говорит Лаура Байтокаева, заместитель директора по научно-методической работе Назарбаев Интеллектуальной школы.На мероприятии, ставшем золотой аркой содружества двух стран, выступили победители международных конкурсов ансамбль танца «Шұғыла», ансамбль домбристов «Қос перне».- Мероприятие привлекло внимание разнообразными выступлениями азербайджанских и казахстанских школьников, а также спортивными показами. Традиционная реализация таких проектов позволит наладить теплые контакты между государствами и народами, - заключил Гюнай Агамали, советник председателя партии «Ана Ватан» по гуманитарным и коммуникационным вопросам.